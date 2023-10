Auricolari Bluetooth Baseus con 140 ore di riproduzione a soli 20,99 euro

Se siete alla ricerca di ottime cuffie a poco prezzo, Amazon ha ciò che fa per voi. A un prezzo veramente conveniente di soli 20,99 euro con uno sconto del 30% gli auricolari Bluetooth Baseus potranno essere vostri. Non dimenticate di applicare lo sconto con il relativo coupon da selezionare prima di mettere il prodotto nel carrello.

Auricolari Bluetooth Baseus: il meglio che c’è a un prezzo BOMBA

Qualità, eleganza e ottime prestazioni, gli auricolari Bluetooth Baseus adottano una tecnologia di cancellazione attiva del rumore a doppio livello in grado di rilevare e cancellare automaticamente il 95% del rumore ambientale, con una profondità di cancellazione del rumore fino a -48db. Sono, poi, dotate di 4 microfoni ENC integrati che rilevano con precisione la voce e bloccano i rumori di fondo.

Ogni vostra chiamata sarà limpida e chiara. Con queste cuffie avrete la possibilità di ascoltare musica o guardare film senza dovervi preoccupare della batteria in quanto la durata di riproduzione è di 8 ore e con la custodia di ricarica fino a 140 ore. Con soli 10 minuti di ricarica potrete utilizzarli per ben 2 ore.

Paura che l’acqua o il sudore possano rovinare le vostre amate cuffie? Non dovrete più pensarci in quanto grazie alla protezione IPX6, sono resistenti al sudore, all’acqua e alla pioggia. Inoltre, si adattano a qualsiasi tipo di orecchie senza causare dolore e vengono forniti con inserti auricolari in 3 misure (S, M, L) e ganci per le orecchie per trovare l’accoppiata migliore per il proprio comfort. È presente anche il più recente chipset bluetooth 5.3 che offre velocità ed una stabilità di connessione impeccabili.

Non perdete quest’occasione e approfittate di questa fantastica offerta. Andate su Amazon e acquistate i fantastici auricolari Bluetooth Baseus a soli 20,99 euro, risparmiando ben il 30% dal prezzo originale. Non dimenticate di applicare lo sconto con il relativo coupon da selezionare prima di mettere il prodotto nel carrello.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.