Auricolari Bluetooth ASSURDI: 7 ORE con una ricarica (SCONTO 37%)

Gli auricolari Bluetooth Belkin, oltre ad assicurarti una qualità del suono eccellente, godono di una costruzione robusta e resistente all'acqua che ti permetterà di utilizzarli anche in condizioni atmosferiche proibitive. Lunga autonomia, per ore ed ore di musica no stop.

Cogli al volo questa opportunità: effettua l'acquisto su Amazon e, con un incredibile sconto del 37%, pagherai appena 57,11 euro con un risparmio di ben 33 euro.

Auricolari Bluetooth Belkin ‎in offerta su Amazon a prezzo soprendente

Queste performanti cuffiette ti garantiranno un'autonomia di oltre 7 ore in riproduzione, con ulteriori 24 ore utilizzando la comoda custodia di ricarica wireless disponibile in confezione.

Bassi corposi uniti ad un suono avvolgente, grazie all'implementazione dei driver dinamici da 7 mm. La riproduzione a bassa latenza permetterà di goderti video in streaming ed altri contenuti multimediali senza alcun ritardo, con perfetta sincronizzazione. La tecnologia Dual Connect ti permetterà inoltre di utilizzare un auricolare per volta. Su ogni cuffietta sono presenti due microfoni con tecnologia di cancellazione del rumore ambientale, per chiamate vocali prive di disturbi.

Affrettati prima che la promozione termini, metti nel carrello i tuoi auricolari Bluetooth Belkin: oltre ad un sostanzioso risparmio di spesa, li riceverai a casa velocemente e con spese di spedizione totalmente gratuite.