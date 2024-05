Auricolari Bluetooth a soli 11€, costano poco ma suonano una BOMBA

Costano poco, fanno quello che devono fare ed hanno anche funzioni avanzate. Onestamente, di cosa ci vogliamo lamentare? Se vuoi un paio di auricolari Bluetooth e provare l’ebrezza del senza fili o portare questi in palestra per non rovinare le cuffie buone, eccoteli a tua completa disposizione.

Su Amazon li porti a casa con soli 11,99€ con lo sconto del 37%. Praticamente è impossibile dirgli di no considerato che le recensioni sono ottime e sono in offertissima. Aggiungili al carrello.

Le spedizioni sono completamente gratuite e veloci in tutta Italia con i servizi Prime attivi sul tuo account.

Auricolari Bluetooth con fitting pazzesco e audio ottimo

Non hanno nulla in meno ai modelli ben più blasonati. Sono comodi, pratici e soprattutto alla portata di tutti con questo prezzo reso basso dallo sconto. Ti concedono una libertà di movimento senza eguali e non devi preoccuparti di perderne uno per strada perché hanno un fitting pazzesco: oltre ad essere leggeri, una volta che scegli la punta (le trovi in confezioni) di silicone che più si adatta al tuo orecchio, non li muovi di mezzo millimetro!

Ma veniamo a noi, Gli auricolari Bluetooth si collegano sia a dispositivi Android che iOS. La connessione è stabile e di ottima qualità per zero sfasamento tra audio e video, ad esempio, quando vedi contenuti streaming.

Il suono è pieno con bassi che non mancano all’appello e una definizione che merita una citazione. Conta che c’è la cancellazione del rumore che non fa mai male e che con i microfoni integrati puoi parlare per ore e ore al telefono oppure registrare le note vocali che vuoi.

Controlli touch per gestirli con un solo tocco e batteria che dura 28 ore in totale con la custodia di ricarica. Non ti basta? Allora controlla lo stato dal display LED che trovi in bella mostra!

Stai ancora leggendo? Collegati al volo su Amazon dove puoi acquistare i tuoi auricolari Bluetooth a soli 11,99€ con sconto del 37% ora in corso.

Spedizioni veloci e gratuite in tutta Italia.