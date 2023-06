Auricolari Bluetooth a meno di 20€: questi di OPPO sono i MIGLIORI

Per chi è alla ricerca di auricolari Bluetooth economici non è necessario fare compromessi sulla qualità: con questa nuova offerta Amazon, infatti, è possibile acquistare gli OPPO Enco Buds 2 al prezzo scontato di 19,99 euro e con uno sconto del 60% rispetto al prezzo di listino. Si tratta di un’occasione ottima per poter contare su auricolari completi, di ottima qualità e dal prezzo davvero contenuto. Per accedere all’offerta è possibile seguire il link qui di sotto.

OPPO Enco Buds 2: auricolari Bluetooth di qualità con un prezzo ridotto

Gli OPPO Enco Buds 2 possono contare su di un comparto tecnico davvero completo: tra le specifiche troviamo un driver titanizzato da 10 mm, in grado di garantire ottime prestazioni audio, e il supporto al Bluetooth 5.2 per una connessione stabile e efficiente. Da notare, inoltre, la possibilità di sfruttare anche il supporto alla cancellazione intelligente del rumore durante le chiamate, per un audio sempre ottimale.

Gli auricolari Bluetooth di OPPO possono contare anche su di un’ottima autonomia, con 28 ore di ascolto complessivo (considerando anche la carica della custodia) e fino a 7 ore di ascolto con una sola carica. C’è anche il supporto ai controlli touch che permettono di gestire la riproduzione musicale e altre funzionalità del telefono abbinato con un semplice tocco dell’auricolare.

Con la nuova offerta Amazon è possibile acquistare gli OPPO Enco Buds 2 in sconto. La promozione permette di acquistare gli auricolari Bluetooth al prezzo scontato di 19,99 euro. Per accedere subito all’offerta è possibile seguire il link riportato qui di sotto. Si può scegliere tra la versione bianca e quella nera.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.