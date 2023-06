Auricolari Beats, l'ECCELLENZA è in sconto solo su Amazon (-40€)

Gli auricolari Bluetooth Beats Studio Buds sono apprezzatissimi per via di un suono eccellente, una costruzione impeccabile ed un’estrema comodità durante l’utilizzo. Sono fortemente consigliati per chi trascorre molte ore fuori casa, grazie ad un’autonomia che ti permetterà di ascoltare musica e telefonare ininterrottamente.

Ascolta l’istinto, prima che la promozione termini: completa il tuo ordine su Amazon e, grazie ad uno sconto last minute del 22%, gli auricolari Beats saranno tuoi con appena 149 euro invece di 189 euro.

Nuovo sconto per gli auricolari Beats Studio Buds

Con i Beats Studio Buds potrai controllare la tipologia del suono grazie a 2 modalità di ascolto: cancellazione attiva del rumore (ANC) e modalità Trasparenza. I morbidi copriauricolari sono disponibili in tre misure per garantirti la massima ergonomia. Batteria stratosferica: fino a 24 ore di durata grazie alla custodia di ricarica.

La connettività Bluetooth di Classe 1 determina un’incrollabile stabilità del segnale, con un raggio d’azione ancora più ampio. Chiamate di alta qualità per effetto dei performanti microfoni integrati e del supporto dell’assistente vocale. Ricordiamo infine la certificazione IPX4 che ne assicura la resistenza all’acqua ed al sudore.

Approfittane adesso e metti nel carrello i tuoi nuovi auricolari Bluetooth Beats Studio Buds: non perdere l’occasione di risparmiare oltre 40 euro e di riceverli direttamente a casa con spedizione velocissima e gratis.

