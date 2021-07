Aukey ritorna parzialmente su Amazon e i suoi auricolari wireless economici vanno in offerta a soli 25 euro. Lo sconto del 50% viene applicato tramite un coupon che rende questo acquisto un vero affare: basta selezionarlo prima di mettere il prodotto nel carrello. Spedizioni veloci e gratuite in tutta Italia.

Aukey: gli auricolari wireless perfetti

Il design ergonomico aerodinamico combinato con caratteristiche di qualità come la bassissima latenza, l'impermeabilità IPX5 e l'uso di un singolo auricolare rende questo prodotto un partner perfetto per i pendolari, per chi si allena o semplicemente per la vita quotidiana.

I doppi sensori di prossimità IR permettono agli auricolari, quando indossati, una riproduzione automatica. Il controllo tattile multifunzionale consente di gestire la musica e le chiamate in maniera intuitiva.



Con una singola carica gli auricolari funzioneranno per oltre 4 ore, mentre con la custodia di ricarica si raggiungono le 30 ore di funzionamento. La tecnologia a bassissima latenza accelera l'elaborazione audio per una sincronizzazione fluida del suono durante la visione di video o durante il giocoPotete acquistare gli auricolari wireless firmate Aukey a soli 25 euro su Amazon collegandovi 2 agosto salvo esaurimento scorte.

