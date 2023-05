Auricolari Apple con filo ORIGINALI: il prezzo su Amazon è OK

Anche se viviamo in un’epoca in cui un po’ tutti abbiamo degli auricolari e delle cuffie wireless, si può avere anche la necessità e il piacere di “accontentarsi” degli auricolari con filo: avranno la scomodità del cavo, ma non si scaricano, è più difficile perderli e soprattutto costano pochissimo.

Su Amazon puoi acquistare gli auricolari originali Apple con connettore Lightning ad un super prezzo: solo 16,89 euro, con spedizione Prime e consegna immediata. Gli EarPods ti stupiranno per la loro qualità a basso costo.

Auricolari Apple con filo originali: tanta qualità a basso costo

Gli auricolari Apple EarPods sono progettati per adattarsi alla forma dell’orecchio umano, offrendo un comfort superiore rispetto agli auricolari tradizionali. Il suono che emettono è di alta qualità, con bassi più ricchi e profondi e una minima dispersione sonora. Inoltre, sono dotati di un telecomando integrato per regolare il volume, controllare la riproduzione di musica e video e rispondere alle chiamate con un semplice clic.

Questi auricolari hanno un connettore Lightning compatibile con tutti i dispositivi dotati di questa porta: in genere, tutti gli smartphone Apple delle ultime generazioni. In questo modo potrai anche ovviare all’assenza del connettore jack e utilizzare le cuffie con il filo senza problemi.

Approfitta dunque di questa offerta e portati a casa gli auricolari a soli 16,89 euro. Come al solito, ti consigliamo di affrettarti perché a questo prezzo potrebbero finire in fretta.

