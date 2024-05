Auricolari Apple a meno di 15€ su Amazon? Sì, e non paghi neanche la spedizione

Oggi vogliamo parlarvi di un prodotto di casa Apple davvero super economico; di fatto, c’è un gadget che costa pochissimo e che, grazie alle offerte folli del giorno, diventa ancor più un best buy da prendere al volo. Ci riferiamo agli auricolari cablati EarPods di Apple che, nella loro iterazione con connettore Lightning, costano solo 14,90€, IVA inclusa e spese di spedizione comprese. Non lasciateveli sfuggire e correte a prenderli adesso; a questa cifra sono imperdibili e vantano specifiche tecniche all’avanguardia.Vanno benissimo per tutti quegli iPhone dotati della vecchia porta di ricarica o per i tablet entry level (fino alla nona generazione). Cosa aspettate? Siate veloci, dunque.

Apple EarPods: imperdibili a questo prezzo

Come detto in calce, gli auricolari Apple EarPods costano pochissimo ma offrono tanto: hanno un prezzo di listino di soli 14,90€, IVA inclusa e spese di spedizione comprese. Non lasciateveli sfuggire e fateli vostri adesso. Sono perfetti per tutte le attività, vanno benissimo per sentire la musica o per rispondere alle telefonate in entrata. Di fatto, lungo lo stelo troverete i pratici comandi con cui potete interagire per appunto, accettare una call in entrata o per cambiare, stoppare e riprendere la riproduzione musicale. Sono pratici, sottili, leggeri e comodissimi. Hanno un peso contenuto e stanno benissimo nella tasca del giubbotto o in quella dei pantaloni. Con un costo così contenuto non potete non prenderli in considerazione.

Gli Apple EarPods vengono venduti e spediti da Amazon con consegna celere e immediata presso il vostro domicilio o un luogo da vo designato, anche in meno di 24 o 48 ore dal momento dell’ordine. Correte a prenderli adesso, si può perfino ricevere il pacco presso uno dei tanti Amazon Hub/Locker/Counter presenti sul territorio italiano. A 14,90€ sono da comprare immediatamente, ma siate veloci: non sappiamo quante scorte siano disponibili e per quanto durerà la promozione dedicata.