Auricolari Anker, oggi sono (quasi) regalati: DOPPIO MAXI-SCONTO su Amazon

Cerchi un paio di auricolari Bluetooth che facciano il loro lavoro a meraviglia senza per questo dover spendere una fortuna? Anzi, rimanendo nel range dei 20€? Ci pensiamo noi. Esplorando le migliori offerte di Amazon abbiamo trovato un’occasione davvero molto, molto interessante.

Gli auricolari Anker P20i oggi sono protagonisti di una bellissima doppia offerta di Amazon: non solo c’è il 14% di sconto, ma c’è anche un coupon da riscattare per un ulteriore riduzione del 30%. Morale? Se sei abbastanza veloce, oggi le paghi solamente 20,99€!

Gli auricolari bluetooth wireless soundcore P20i offrono un’ottima esperienza d’ascolto, grazie ai driver sovradimensionati da 10 mm che assicurano bassi potenti e un suono dettagliato. Questo modello offre un’esperienza di ascolto altamente personalizzabile attraverso l’app soundcore, che non solo permette di personalizzare i controlli ma offre anche una scelta tra 22 equalizzazioni preimpostate. Inoltre, c’è perfino una funzione “Trova il mio auricolare” per localizzarli in caso di smarrimento.

In termini di autonomia, i soundcore P20i eccellono con fino a 30 ore di riproduzione grazie alla loro custodia di ricarica, e la funzione di ricarica rapida permette di ottenere 2 ore di ascolto con soli 10 minuti di carica.

La resistenza all’acqua IPX5 garantisce che gli auricolari possano essere utilizzati in condizioni di pioggia o durante attività fisica intensa. Per tutti questi motivi, ti suggeriamo di non farti scappare questa offerta: acquistali subito a meno di 21€!