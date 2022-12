Aumento di prezzo Xbox: ora è ufficiale, si comincia con i giochi del 2023

La notizia più temuta dagli appassionati Xbox è arrivata: Microsoft ha annunciato che a partire dal 2023 i suoi giochi first party costeranno 10 dollari in più rispetto ai prezzi attuati adesso.

In soldoni, il prezzo salirà da 60 a 70 dollari e, sebbene non ci siano al momento conferme per l’Europa, è plausibile pensare che qui li vedremo crescere da 70 a 80 euro, allineandosi quindi con i prezzi dei giochi PS5 e di altri produttori di terze parti.

Microsoft aumenta il prezzo dei giochi Xbox: ecco perché

Il cambiamento riguarda i giochi sviluppati per Xbox Series X e Xbox Series S e si comincerà con alcuni delle esclusive più importanti previste per l’anno prossimo, come Redfall, Starfield e Forza Motorsport.

“Questo prezzo riflette il contenuto, le dimensioni e la complessità tecnica di questi titoli“, ha spiegato un portavoce Microsoft ai microfoni di IGN che tuttavia ricorda “Come per tutti i giochi sviluppati dai nostri team di Xbox saranno disponibili su Game Pass il giorno del lancio“.

Microsoft punta quindi ancora di più a porre l’accento su un servizio come Xbox Game Pass che permetterà di accedere a questa titoli senza costi aggiuntivi pagando un abbonamento, che per il momento non sembra coinvolto dal nuovo listino prezzi.

La compagnia di Redmond non è il primo editore a doversi adeguare alla nuova politica prezzi inaugurata con la nuova generazione di console da Take-Two e Sony, a cui si sono unite presto compagnie come Activision Blizzard.

Il prezzo di Xbox Series X e Xbox Series S per adesso non subirà modifiche: le due console costeranno rispettivamente 499,99 e 299,99 euro, al netto di eventuali offerte.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.