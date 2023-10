Aumenta le tue performance nel Gaming con questo Tappetino Logitech (scontato del -38%!)

Il tappetino da gaming Logitech G G240 in tessuto è attualmente in vendita su Amazon a un prezzo eccezionalmente conveniente: soltanto 7,99€ anziché 12,99€, con uno sconto del 38%.

Migliora la tua postazione con il tappetino Logitech G G240

Il tappetino è un componente spesso sottovalutato ma fondamentale per un’esperienza di gioco di successo. Con il Logitech G G240, puoi portare il tuo gameplay al livello successivo.

Questo tappetino è caratterizzato da una superficie in tessuto che offre l’attrito moderato perfetto. Ciò significa che oppone la giusta resistenza ai piedini del mouse durante i movimenti rapidi o improvvisi, tipici dei giochi a basso DPI. Questo equilibrio tra controllo e velocità ti dà un vantaggio significativo, consentendoti di reagire in modo più preciso e veloce durante il gioco.

La superficie uniforme del Logitech G G240 è progettata per fornire immagini ottimali al sensore del mouse, traducendosi in un movimento preciso del cursore, fondamentale nei giochi ad alta velocità e nelle situazioni intense.

Ma c’è di più: questo mouse pad è stato ottimizzato per prestazioni ottimali. La superficie garantisce che i giocatori con PC possano ottenere la massima precisione e accuratezza con il sensore del mouse Logitech G.

La base in gomma antiscivolo impedisce l’attorcigliamento e lo scivolamento, mantenendo il mouse pad in tessuto saldamente in posizione anche durante i movimenti più rapidi e ampi tipici dei giochi a bassi DPI.

Inoltre, il Logitech G G240 è resistente ma allo stesso tempo flessibile, il che significa che puoi arrotolarlo e trasportarlo facilmente ovunque tu vada. È la scelta ideale per i giocatori in movimento che desiderano portare con sé il proprio mouse pad per garantire prestazioni costanti ovunque si trovino.

Infine, il materiale morbido offre un comfort notevole, il che è particolarmente importante durante lunghe sessioni di gioco. Il tuo polso si appoggerà comodamente sui bordi del mouse pad, consentendo movimenti fluidi e precisi.

Non lasciarti sfuggire questa occasione di migliorare notevolmente la tua esperienza di gioco. Sfrutta lo sconto del 38% e compra il tuo tappetino da gaming Logitech G G240 in tessuto per soli 7,99€.