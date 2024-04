Aumenta la MEMORIA della tua CONSOLE: l'hard disk da 2TB è in offerta!

Ti è mai capitato di voler installare dei videogame sulla tua PlayStation o Xbox e non avere spazio a sufficienza? Dì addio a quei momenti! Con l’hard disk esterno WD_BLACK P10 da ben 2TB, avrai tutta la memoria di cui necessiti. E, in questo momento, potrai risparmiare prendendolo a 112,25€ anziché gli originari 123,99€!

Tutte le caratteristiche dell’hard disk esterno

Con una velocità di lettura fino a 140 MB/s, i caricamenti saranno rapidissimi. Inoltre, grazie all’interfaccia USB 3.2 Gen 1, è compatibile con le console PlayStation e Xbox. La capacità di questo hard disk è di ben 2TB, il ché ti consente di conservare fino a 50 giochi, senza dover rinunciare ai tuoi titoli preferiti per fare spazio a nuove avventure.

Ma questo hard disk è adatto a tutto grazie al formato compatto e leggero che ti consentirà di portarlo ovunque, che sia nello zaino o in tasca, garantendoti di avere sempre i tuoi file a portata di mano. Realizzato con materiali di alta qualità, questo dispositivo offre un look raffinato e una resistenza duratura. Inoltre, grazie all’alimentazione tramite USB, non è necessario un alimentatore esterno, rendendo l’utilizzo ancora più pratico e semplice.

Questo si traduce anche come l’hard disk perfetto per gli appassionati di giochi in movimento, permettendo di portare con sé l’intera biblioteca di giochi e garantendo la possibilità di giocare in qualsiasi luogo. E per coloro che cercano prestazioni elevate, la velocità di trasferimento garantita assicura un’esperienza di gioco fluida e senza lag.

D’ora in poi non avrai più problemi di spazio! Tutto grazie all’hard disk esterno WD_BLACK P10 da 2TB. Prendilo ora che costa solo 112,25€!