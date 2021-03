Sei in cerca di una paio di auricolari? Le True Wireless firmate Aukey sono in offerta su Amazon a soli 19,99€. Con un prezzo di listino fermo a 29,99 euro, oggi lo sconto è garantito da un coupon esclusivo di 10€. Le spedizioni sono veloci e gratuite in tutta Italia.

Ricorda di spuntare la casella prima di aggiungere il prodotto al carrello per ottenere l’extra sconto.

Aukey: le true wireless semplici ma effettive

Dal design semplice e lineare, le true wireless firmate Aukey si presentano eleganti nel loro formato In Ear. Ricordanti per dimensioni le famose cuffie di Apple, queste wearable racchiudono un buon rapporto qualità-prezzo.

Attraverso l’aggiunta di driver migliorati, il suono risulta essere sempre ottimizzato. I bassi risuonano potenti e i toni alti armoniosi per un risultato finale equilibrato. Sono quindi perfette per l’ascolto di contenuti multimediali.

Questi auricolari, tuttavia, possono essere utilizzati anche in fase di chiamata grazie al microfono di tipo MEMS che cattura la voce in modo nitido e pulito.

Degna di nota è la resistenza all’acqua certificata dal grado IPX6 che consente di utilizzare le wearable anche duranti allenamenti. Sono infatti resistenti al sudore e agli allenamenti più intensi.

Per quanto riguarda la batteria, le cuffie e la custodia di ricarica vantano un’autonomia di 25 ore complessive. Le cuffie, da sole, garantiscono un utilizzo continuo pari a 5 ore. Da non sottovalutare l’introduzione della ricarica rapida in appena 1,5 ore.

Questo prodotto Aukey, infine, promette connessioni stabili e a bassa frequenza grazie al Bluetooth 5.0.

Puoi acquistare gli auricolari true wireless di Aukey su Amazon a soli 19,99€ nella loro colorazione bianca. Ricorda di spuntare la casella del coupon per ottenere lo sconto di 10€ sul checkout. La promozione è valida fino al 31 marzo 2021 salvo esaurimento scorte. Le spedizioni, infine, vengono effettuate in meno di 48 ore se si è abbonati Prime.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione.

Wearable