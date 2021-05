Sei in cerca di un paio di cuffie Over ear? Quelle prodotto da Aukey sono in promozione su Amazon a soli 34,99€. Il prezzo di listino è reso conveniente da un coupon di 15€ che rende l’acquisto un affare.

Le spedizioni sono veloci e gratuite in tutta Italia.

Spunta la casella per ottenere lo sconto in fase di pagamento.

Cuffie Over Ear firmate Aukey: cosa devi sapere

L’aspetto semplice di queste cuffie Over Ear di Aukey si fa notare. Grazie alla loro colorazione nera acquistano un punto in più sul lato estetico configurandosi come un ottimo acquisto.

Realizzate in materiali resistenti, le wearable sono leggere e confortevoli. Possono essere indossate per diverso tempo senza avvertire alcun fastidio. Grazie alle imbottiture sia attorno ai padiglioni auricolari che sull’archetto si adattano al capo di chi le indossa.

Gli altoparlanti integrati sono rinnovati: rispetto ai modelli precedenti, i bassi sono migliorati e suonano ancora più potenti. In fin dei conti l’audio è di ottima qualità e apprezzabile sia per la riproduzione di musica che la visione di film.

È altresì presente un microfono che unito alla cancellazione del rumore consente all’utilizzatore di indossare le cuffie anche in fase di chiamata.

Degna di nota è senza ombra di dubbio la batteria: questi dispositivi sono wireless e vantano un’autonomia di circa 40 ore di utilizzo. In appena 2 ore di ricarica, inoltre, completano il loro ciclo tornando operative al 100%.

Il Bluetooth 5.0 infine, assicura connessioni stabili e a bassa latenza.

Le cuffie over ear firmate Aukey sono acquistabili su Amazon a soli 34,99€. Attiva il coupon per ottenere lo sconto. La promozione è valida fino al 7 maggio 2021. Ordinale oggi e ricevile in 48 ore se possiedi un abbonato Prime. In caso contrario le spedizioni sono gratuite per i membri idonei.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione.

Wearable