Sei in cerca di un mouse pragmatico? Aukey Elite Knight è in offerta su Amazon a soli 29,99€. Il ribasso del 33% corrisponde a uno sconto effettivo di 15,00€ che rende l’acquisto più economico. Le spedizioni sono veloci e gratuite su tutto il territorio italiano.

Aukey Elite Knight: perché scegliere questo mouse

Il design semplice e lineare rende il mouse Aukey Elite Knight un dispositivo idoneo sia a un utilizzo classico che da gaming. Nella colorazione nera e con dettagli RGB non passa inosservato.

Concepito per donare libertà nei movimenti, questo mouse è di tipologia wireless ossia è sprovvisto di cablatura fissa. Si collega al computer per mezzo di un ricevitore USB e tecnologia Plug&Play. In caso di necessità, in ogni caso, il cavo inserito in confezione concede di utilizzarlo anche in modalità standard.

Il sensore ottico ha un valore di 16000 DPI che garantisce una sensibilità elevata. Ogni movimento viene catturato per restituire un feedback accurato e realistico. Sono presenti inoltre quattro profili modificabili per personalizzare l’esperienza in tutto e per tutto.

Il corpo presenta otto tasti in totale e sono tutti programmabili per mezzo del software dedicato. Da non sottovalutare la presenza del tasto “fuoco” con cui attivare automaticamente il comando in gioco e stupire gli avversari con rapidità e forza.

La illuminazione RGB, infine, consente di personalizzare il mouse a proprio piacimento rendendolo unico con giochi di colori e macro uniche.

Puoi acquistare il mouse da gaming Aukey Elite Knight su Amazon a soli 29,99€. Acquistalo oggi e ricevilo in 48 ore se sei abbonato Prime. Le spedizioni sono gratuite anche in caso di primo acquisto sul sito. È possibile, inoltre, aggiungere un periodo di garanzia aggiuntivo a partire da 3,39€ all’anno.

