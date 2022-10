Aukey, cuffie Bluetooth con audio WOW a prezzo REGALO (29€)

Bastano appena 29€ per acquistare un validissimo modello di cuffie Bluetooth di Aukey, ma solo se prendi al volo questa incredibile occasione su eBay. Al prezzo più conveniente di tutto il web, le cuffie Bluetooth hanno tutte le caratteristiche per assicurarti una buona esperienza di utilizzo e un ascolto sempre appagante.

Piccole, economiche, completamente compatibili con iOS e Android, le cuffie Aukey montano un modulo Bluetooth per una connessione solida, stabile e in grado di trasmettere brani ad alta risoluzione.

Impossibile resistere a questa offerta eBay sulle cuffie Bluetooth di Aukey

Con un’autonomia straordinaria di ben 30 ore (con il case di ricarica), le cuffie Bluetooth supportano anche i comandi touch per gestire il playback audio (play, pausa, traccia avanti/indietro), per accettare/rifiutare le chiamate e per invocare l’assistente digitale presente sul tuo smartphone.

A tutto ciò si aggiunge un telaio perfettamente impermeabile agli schizzi (certificazione IPX6) e la presenza di appositi microfoni, con tecnologia di cancellazione dei rumori esterni, per telefonate sempre chiare e prive di rumori di fondo.

Ad appena 29€ su eBay, solo quest’oggi hai a portata di mano un’occasione unica per mettere le mani su un paio di cuffie super economiche e con un audio molto buono. Acquistale subito fintanto che sono disponibili: a questo prezzo ti assicuriamo che termineranno in pochissimo tempo.

