Le cuffie bluetooth AUKEY si trovano in offerta su Amazon a 19,99€, per accedere allo sconto occorre selezionare la casella relativa al coupon del 35% e aggiungere il prodotto al carrello. Il coupon si aggiunge allo sconto preapplicato del 25%, per un risparmio totale di ben 20 euro.

Queste cuffie sono impermeabili secondo la certificazione IPX5, resistono agli schizzi d'acqua e al sudore e possono essere utilizzate senza problemi durante l'attività fisica all'aperto, anche in caso di pioggia. Il produttore dichiara fino a 25 ore di autonomia con una sola carica della custodia, gli auricolari consentono 5 ore di riproduzione musicale ininterrotta.

Sono compatibili con il Bluetooth 5.0 e si ricaricano via USB-C, la custodia di ricarica è molto compatta ed è comoda da trasportare anche nelle tasche dei pantaloni.

Oggi le cuffie bluetooth true wireless di AUKEY sono disponibili in offerta su Amazon a 19,99€, un prezzo molto interessante per un paio di cuffie dall'ottimo rapporto qualità prezzo. La spedizione senza costi aggiuntivi Prime garantisce la consegna del prodotto entro 1-2 giorni lavorativi.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione.

Elettronica