Audio WOW, design PRO e mega AUTONOMIA: Huawei FreeBuds SE 2 a 39€

Le spettacolari cuffie true wireless Huawei FreeBuds SE 2 sono al centro di una eccellente offerta di Amazon in occasione del Black Friday. Infatti, sfruttando lo sconto immediato del 20%, oggi ti bastano appena 39€ per mettere le mani su un headset full wireless di cui non ti pentirai mai.

Leggerissime, ergonomiche e con una mega batteria che ti accompagna senza problemi per ben 40 ore (con il case di ricarica rapida), le cuffie del colosso cinese sono pronte a stupirti con una equalizzazione perfetta e un sound potente e avvolgente.

Le cuffie TWS Huawei FreeBuds SE 2 costano pochissimo su Amazon con il Black Friday

Le cuffie a marchio Huawei, inoltre, sono rivestite con un materiale che garantisce piena impermeabilità agli schizzi d’acqua e alla polvere. Il modulo Bluetooth 5.3 integrato assicura una connessione sempre stabile con il tuo device per la trasmissione di brani ad alta risoluzione su qualsiasi dispositivo mobile, sia esso basato su iOS o Android.

Con un prezzo finale di appena 39€ su Amazon è chiaro che le cuffie a marchio Huawei sono di gran lunga un vero affare in questo Black Friday; fatti furbo e mettile subito nel carrello e sfrutta la consegna rapida e gratuita garantita con i servizi Prime per riceverle a casa in appena 24 ore.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.