Audio spaziale e gaming TOP: Razer Barracuda X al 40% di sconto

Fai un upgrade alla tua postazione Gaming rendendo il tutto ancora più professionale con queste Cuffie Wireless con Microfono Barracuda X di Razer.

Grazie l’offerta del Black Friday le puoi acquistare su Amazon con ben €40 di sconto pagandole solamente 59,90€. Ti posso assicurare che un prezzo così non si è mai visto quindi approfittane subito e aggiungile al tuo carrello completando il prima possibile il check-out.

Con il tuo abbonamento Amazon Prime potrai riceverle a casa con una spedizione veloce e gratuita su tutto il territorio italiano.

Goditi un audio perfetto durante le tue partite con le Razer Barracuda X

Tutti ormai conosciamo la nota marca da Gaming Razer e sappiamo quanto i suoi dispositivi siano di alta qualità e ben curati nei minimi dettagli, adesso potrai fare un upgrade alla tua postazione grazie a queste Cuffie Wireless con Microfono Barracuda X.

Non solo sono comode da utilizzare sul tuo PC senza avere l’intralcio del cavo, ma puoi utilizzarle sulla tua PlayStation, sul tuo smartphone Android e persino sulla tua Nintendo Switch. In questo modo hai a disposizione delle cuffie per tutte le tue console senza doverne acquistare altre specifiche.

Con ogni singola carica potrai utilizzarle fino a 20 ore consecutive e basterà collegarle con l’apposito cavo USB-C per ricaricarle nuovamente; inoltre in caso tu ti sia dimenticato di lasciarle in carica la sera prima, potrai usarle collegandole con il loro cavo analogico universale da 3,5 mm direttamente al dispositivo sul quale vuoi utilizzarle. Grazie alla tecnologia HyperClear la tua voce si sentirà chiaramente e senza interferenze e inoltre il suo design ergonomico e leggero ti farà dimenticare d’indossare queste cuffie durante il loro uso.

Non perderti questa strabiliante offerta ed acquista subito le tue Cuffie Wireless con Microfono Barracuda X di Razer all’incredibile prezzo di 59,90€ grazie al super sconto del 40% che trovi al momento su Amazon dovuto alle offerte del Black Friday fino al 28 novembre.

Se possiedi un abbonamento Amazon Prime ricordati che le potrai ricevere a casa tua con una spedizione gratuita e veloce in tutta Italia.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.