Audio potente e design versatile per la tua tv: la soundbar che stavi aspettando a prezzo scontato

Se desideri migliorare l’audio del tuo televisore senza spendere una fortuna, la soundbar 2 in 1 MEVOSTO è senza dubbio quello che fa per te. Con un sistema 2.2 canali da 80 W, doppi woofer integrati e svariate opzioni di connessione, questa soundbar ti offre un’esperienza d’ascolto coinvolgente e pronta all’uso.

Il suo design è modulare, così che tu possa usarla sia come unica barra compatta da 880 cm oppure dividerla in due unità separate, per un effetto stereo ancora più immersivo. Inoltre, se hai poco spazio a tua disposizione, potrai anche montare questo dispositivo a parete, così da non avere alcun ingombro sui mobili o difronte alla tv.

Grazie ai doppi woofer integrati, la soundbar MEVOSTO offre bassi profondi e dettagli cristallini, migliorando nettamente la qualità del suono della tua tv.

Questo dispositivo inoltre supporta diverse modalità di connessione: ARC per controllarla direttamente con il telecomando della TV, ottico e AUX per un suono stabile e senza ritardi e infine BlueTooth 5.0 per collegarla in modalità wireless a smartphone, tablet e pc. Si tratta dunque di un dispositivo che potrai personalizzare al meglio per le tue esigenze, ottenendo comunque risultati affidabili e qualitativamente elevati.

Anche la qualità del suono è adattabile ai tuoi gusti e a seconda che tu stia ascoltando musica, guardando la tv o giocando al tuo videogame preferito. I materiali con cui cui è realizzata la soundbar inoltre sono robusti e resistenti, mentre il suo design è pensato per essere il più possibile elegante e minimale.

Se sei alla ricerca di un audio potente, personalizzabile e dal design versatile, non lasciarti sfuggire l’occasione di portare a casa questo dispositivo con il 6% di sconto a soli 79,98 euro!