Attiva subito DAZN da soli 11€ al mese

DAZN è la piattaforma di streaming live e on demand dedicata allo sport. Solo grazie a questo servizio vedi tutte le partite di Serie A TIM 2023/24 in esclusiva. Tantissimi campionati di altrettanti sport ti stanno aspettando. Sbrigati, oggi attivi il tuo abbonamento a partire da soli 11,99 euro al mese. Incredibile vero? Non perdere altro tempo e approfitta di questa incredibile occasione.

Con un solo abbonamento oltre alla Serie A TIM potrai anche guardare Serie BKT, Serie C, UEFA Europa League, UEFA Champions League, LaLiga, calcio internazionale, Eurosport 1, Eurosport 2, UFC, Matchroom e Golden Boy. Inoltre, grazie al Regolamento sulla portabilità transfrontaliera, puoi accedere ai contenuti italiani di DAZN tranquillamente, senza limitazioni e in modo del tutto legale nei seguenti Paesi, facenti parte dello SEE:

Austria, Belgio, Bulgaria, Croazia, Repubblica di Cipro, Repubblica Ceca, Danimarca, Estonia, Finlandia, Francia, Germania, Grecia, Ungheria, Islanda, Irlanda, Italia, Lettonia, Liechtenstein, Lituania, Lussemburgo, Malta, Olanda, Norvegia, Polonia, Portogallo, Romania, Slovacchia, Slovenia, Spagna e Svezia.

Diverso se viaggi al di fuori dell’Unione Europea o non hai la portabilità transfrontaliera. In questo caso non avrai accesso allo sport che vedi di solito a casa tua, ma vedrai i programmi che sono normalmente disponibili nel Paese che stai visitando.

DAZN: tutti gli abbonamenti disponibili

Scegli DAZN da soli 11,99 euro al mese per vedere tutto lo sport che ami dove vuoi e quando vuoi. Grazie a questa soluzione hai un’app fantastica, compatibile con tutti i sistemi operativi e smart TV, dalla quale accedere a un calendario ricco di match da guardare live e on demand. Ecco tutti gli abbonamenti disponibili all’attivazione:

PIANO START a soli 11,99 euro al mese , per 12 mesi per 2 dispositivi e 1 rete internet. Include: il basket con tutta la Serie A UnipolSai, tutta l’Eurolega, tutta l’Eurocup e la Basket Champions League; la CEV Champions League maschile e femminile, le migliori partite di CEV Cup e della Challenge Cup; la serie A Elite di rugby; il calcio femminile con la Serie A eBay, la UEFA Women’s Champions League e molto altro; la UFC, il meglio della boxe italiana, Matchroom e Golden Boy; una selezione di partite di NFL.

PIANO STANDARD a soli 34,99 euro al mese, per 12 mesi per 2 dispositivi e 1 rete internet. Include: tutte le partite di Serie A TIM e Serie BKT; tutta la UEFA Europa League e il meglio della UEFA Conference League; LaLiga EA Sports, la FA Cup, la Carabao Cup e il meglio della Liga Portugal Betclic; Milan TV, Inter TV e i contenuti di Juventus TV; il basket con tutta la Serie A UnipolSai, tutta l'Eurolega, tutta l'Eurocup e la Basket Champions League; la CEV Champions League maschile e femminile, le migliori partite di CEV Cup e della Challenge Cup; i canali Eurosport 1 e 2 con tennis, ciclismo e sport invernali; la Serie A Elite di rugby; la UFC, il meglio della boxe italiana, Matchroom e Golden Boy; una selezione di partite di NFL; il calcio femminile con la Serie A eBay, la UEFA Women's Champions League e molto altro.

PIANO PLUS a soli 34,99 euro al mese, per 12 mesi 2 dispositivi e 2 reti internet. Include: tutte le partite di Serie A TIM e Serie BKT; tutta la UEFA Europa League e il meglio della UEFA Conference League; LaLiga EA Sports, la FA Cup, la Carabao Cup e il meglio della Liga Portugal Betclic; Milan TV, Inter TV e i contenuti di Juventus TV; il basket con tutta la Serie A UnipolSai, tutta l'Eurolega, tutta l'Eurocup e la Basket Champions League; la CEV Champions League maschile e femminile, le migliori partite di CEV Cup e della Challenge Cup; i canali Eurosport 1 e 2 con tennis, ciclismo e sport invernali; la Serie A Elite di rugby; la UFC, il meglio della boxe italiana, Matchroom e Golden Boy; una selezione di partite di NFL; il calcio femminile con la Serie A eBay, la UEFA Women's Champions League e molto altro.

, per 12 mesi 2 dispositivi e 2 reti internet. Include:

