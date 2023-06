Attiva NOW TV Cinema + Entertainment a 1€: hai POCO TEMPO

Stai cercando una soluzione economica, ma completa per il tuo intrattenimento di qualità? Scegli l’offerta streaming più economica in assoluto. Attiva NOW TV PASS CINEMA + ENTERTAINMENT a solo 1 euro. Si tratta di un’occasione incredibile, disponibile ancora per pochissimo tempo. Ecco perché devi essere veloce per non perderla.

In pratica, la piattaforma di streaming live e on demand gestita da Sky ti offre i suoi contenuti a solo 1 euro per il primo mese. In questo modo hai tutto il tempo che vuoi per goderti titoli incredibili e valutare se è questa la soluzione che fa al caso tuo e a quello della tua famiglia. Terminato il periodo di prova pagherai solo 14,98 euro al mese e puoi disdire quando vuoi, senza vincoli né penali.

NOW TV: con PASS CINEMA + ENTERTAINMENT hai solo l’imbarazzo della scelta

Con NOW TV il grande cinema e le più importanti serie TV arrivano a casa tua e le puoi portare con te in viaggio. Infatti, grazie al PASS CINEMA + ENTERTAINMENT a 1 euro il primo mese ottieni un ricco bundle di intrattenimento per tutta la famiglia. Scopri cosa include questa incredibile e folle offerta per te e per tutta la tua famiglia:

le serie TV pluripremiate come The Idol, The Last of US, And Just Like That ed Euphoria;

come The Idol, The Last of US, And Just Like That ed Euphoria; le serie TV italiane;

il grande cinema con film esclusivi e oltre 200 prime visioni all’anno;

all’anno; gli show preferiti come Bruno Barbieri – 4 Hotel, Cucine da incubo e Alessandro Borghese – 4 Ristoranti.

Questo è solo una parte di quello che ti aspetta una volta scaricata l’app ufficiale di NOW TV. Installala sui tuoi dispositivi, puoi vedere tutti i contenuti in qualità Full HD e su 2 schermi in contemporanea. Addirittura puoi anche portarli sempre con te in viaggio, anche all’estero grazie alla portabilità transfrontaliera. Non perdere altro tempo, assicurati ora questa incredibile promozione a un prezzo favoloso.

