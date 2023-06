Attiva il coupon Amazon e avrai 80€ di sconto su questo aspirapolvere senza fili

Hai bisogno di un alleato potente per mantenere la tua casa pulita e ordinata senza sforzi e senza fili? Allora non puoi perderti l’incredibile offerta che ti stiamo per presentare. Grazie al coupon esclusivo disponibile su Amazon, puoi acquistare l’aspirapolvere senza fili di Kalado a un prezzo scontato di soli 89,99 euro anziché 169,99 euro. Approfitta di un risparmio straordinario di ben 80 euro tramite il coupon da applicare direttamente in pagina.

Aspirapolvere senza fili in offerta: a questo prezzo è un regalo

L’aspirapolvere senza fili Kalado è un vero gioiello di tecnologia ed efficienza. Dotato di un motore DC ultra ad alta rotazione che raggiunge la sorprendente velocità di 80.000 RPM, potrai scegliere tra tre diverse modalità di aspirazione. La modalità bassa offre una potenza di aspirazione di 12 KPa per 40 minuti, la modalità media raggiunge i 18 KPa per 20 minuti, mentre la modalità alta ti regala una potenza di aspirazione di 26 KPa per 14 minuti.

Inoltre, grazie alle 7 batterie rimovibili e ricaricabili da 2200 mAh, puoi estendere ulteriormente l’autonomia del tuo aspirapolvere senza fili, ottenendo prestazioni superiori per il doppio del tempo.

Ma non è tutto. Questo fantastico aspirapolvere è dotato di un sistema di filtrazione ad alta efficienza a 5 strati, che cattura il 100% delle particelle sottili (>0,1um) e il 95% delle particelle ultra sottili (<0,1um), garantendo una pulizia profonda e una qualità dell’aria ottimale nella tua casa. Respira aria pura e goditi un ambiente di vita fresco grazie alla tecnologia avanzata di filtraggio di Kalado.

La spazzola rotante per pavimenti con LED e il display a LED integrato sono ulteriori caratteristiche che rendono questo aspirapolvere senza fili un vero gioiello. La spazzola può ruotare da 90 a 140 gradi, consentendoti di raggiungere facilmente anche gli angoli più difficili. Grazie all’illuminazione a LED, potrai individuare e rimuovere ogni briciola e ogni residuo di sporco anche nei punti più bui della tua casa.

Inoltre, il display a LED ti fornisce informazioni essenziali come la potenza di aspirazione, gli allarmi per le spazzole bloccate e l’avviso quando il contenitore della polvere è pieno. Sarai sempre informato e pronto per ottenere risultati impeccabili in ogni pulizia.

Ma le sorprese non finiscono qui. L’aspirapolvere senza fili di Kalado è dotato di un comodo strumento autoportante, che ti permette di riporlo senza bisogno di rovinare le pareti o di cercare un angolo adatto. Può stare da solo in piedi, pronto per essere utilizzato in qualsiasi momento. Inoltre, con il set di accessori inclusi, come diverse spazzole e un’asta telescopica, potrai affrontare ogni tipo di pulizia, dalle scale agli uffici, dalle tende ai carrelli e molto altro ancora. Questo aspirapolvere senza fili è un compagno ideale per le famiglie con animali domestici, garantendo una pulizia completa ed efficiente in ogni angolo della tua casa.

Non perdere l’occasione di ottenere un aspirapolvere senza fili di altissima qualità a un prezzo straordinario. Attiva il coupon Amazon e risparmia ben 80 euro sull’acquisto dell’aspirapolvere senza fili di Kalado. Il prezzo finale sarà di soli 89,99 euro invece di 169,99 euro. Non lasciarti sfuggire questa opportunità e rendi la tua pulizia domestica un’esperienza semplice, veloce ed efficace. Acquista ora e goditi la comodità e la potenza di un aspirapolvere senza fili di alta gamma a un prezzo incredibile.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.