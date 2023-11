Attiva DAZN entro l'8 novembre e ricevi 3 mesi di Infinity+ gratis

DAZN ha appena lanciato una nuova offerta che include 3 mesi di Infinity+ con la UEFA Champions League per tutti gli utenti che attiveranno un piano Standard o Plus entro l’8 novembre. Di suo DAZN offre già tutta la Serie A, la Serie BKT, LaLiga e il meglio del basket italiano ed europeo, più una ricca selezione di partite di NFL, tennis, UFC e ciclismo. Puoi attivare il piano Standard o Plus a partire da 30,99 euro al mese con inclusi 3 mesi di Infinity+ sulla pagina dedicata all’offerta.

L’offerta di DAZN cade a pennello visto che la Champions League entrerà nel vivo proprio in questo mese di novembre, fino alle ultime partite della fase a gironi in programma a dicembre. Inter, Napoli, Milan e Lazio sono ancora in corsa tutte e 4 per la qualificazione agli ottavi di finale, dopo le prime tre partite dei rispettivi gironi.

Con l’ultima proposta di DAZN gli utenti che attiveranno il piano Standard o Plus entro l’8 novembre potranno ricevere dunque 3 mesi di Infinity+ con tutte le partite della Champions League (ad eccezione del miglior incontro del mercoledì) e seguire non solo le emozioni di tutti gli incontri della Serie A TIM, ma anche le imprese europee dei club italiani.

Il piano Standard include tutti gli sport di DAZN al prezzo di 30,99 euro al mese, con possibilità di registrare fino a 6 dispositivi e la visione su due device in contemporanea collegati alla stessa rete Internet. Il piano Plus invece costa 45,99 euro al mese e offre la possibilità di registrare 2 reti Internet domestiche e guardare le partite su due dispositivi in contemporanea collegati a reti Wi-Fi diverse.

Approfitta ora della nuova offerta di DAZN per ricevere 3 mesi gratis di Infinity+ con le partite della Champions League al martedì e mercoledì.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.