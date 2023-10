Attiva Conto Arancio e ricevi il 4% annuo lordo per 12 mesi

Se hai dei risparmi e stai cercando un modo sicuro ed efficace per farli crescere, Conto Arancio di ING è la risposta che stavi cercando. Questa incredibile offerta ti consente di ottenere un tasso di interesse del 4% annuo lordo per i primi 12 mesi su somme depositate fino a 100.000 euro . Non solo avrai accesso a rendimenti competitivi, ma lo farai senza alcun costo nascosto o vincolo a lungo termine.

Ma come funziona? Accedere alla promozione è semplicissimo. Ecco cosa devi fare:

Apri e attiva Conto Arancio entro il 31 dicembre 2023 Una volta attivato il Conto Arancio, inizia a guadagnare il 4% di interesse annuo lordo sulle somme depositate, fino a un massimo di 100.000 euro Nessun vincolo, totale flessibilità: l’aspetto eccezionale è che non ci sono vincoli. Puoi mettere o togliere i tuoi risparmi quando vuoi, e gli interessi saranno accreditati alla fine dell’anno. Hai il controllo completo sul tuo denaro

Uno dei principali vantaggi del Conto Arancio è, infatti, la trasparenza. Non ci sono costi nascosti o sorprese sgradevoli. Quello che vedi è quello che ottieni: un tasso di interesse del 4% annuo lordo e la tranquillità di sapere che i tuoi risparmi stanno crescendo. Se hai più di 100.000 euro da investire, non c’è problema. Oltre i 100.000 euro e su ogni Conto Arancio successivo al primo, sarà applicato un tasso annuo lordo del 1%.

Gli interessi guadagnati saranno accreditati direttamente sul tuo Conto Arancio alla fine dell’anno o alla chiusura del conto. Alla fine dei 12 mesi, i tuoi risparmi continueranno a crescere con il tasso di interesse base, attualmente pari all’1% annuo lordo. Questo significa che anche dopo il primo anno, i tuoi soldi continueranno a generare interessi. Questa incredibile iniziativa è riservata a chi non è già titolare o contitolare di un altro Conto Arancio alla data dell’8 ottobre 2023. Avrai l’opportunità di partecipare se apri e attivi un Conto Arancio tra l’8 ottobre e il 31 dicembre 2023.

Non perdere l’opportunità di far crescere i tuoi risparmi grazie a Conto Arancio. Con il 4% annuo lordo per 12 mesi, zero costi nascosti e completa flessibilità, è un’opzione assolutamente da tenere in considerazione.