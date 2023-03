Atlético Madrid-Siviglia: guarda in streaming LaLiga

Sabato 4 marzo 2023 si sfideranno Atlético Madrid-Siviglia. Il calcio d’inizio fischierà alle ore 21:00. Se non vuoi perderti questa e tutte le altre partite del campionato spagnolo de LaLiga devi abbonarti a DAZN. Attivalo subito a un prezzo speciale.

Atlético Madrid-Siviglia: telecronaca e probabili formazioni

Atlético Madrid-Siviglia verrà trasmesso da DAZN sabato 4 marzo alle ore 21:00. La telecronaca del match è stata affidata alla DAZN Squad. Vediamo ora le due probabili formazioni che scenderanno in campo per la sfida:

Atletico Madrid (5-3-2)

Oblak

Llorente

Savic

Gimenez

Hermoso

Carrasco

Barrios

Koke

Saul

Griezmann

Morata

Siviglia (3-4-2-1)

Bono

Nianzou

Fernando

Gudelj

Montiel

Oliver

Gueye

Acuna

Suso

En Nesyri

Ocampos

Insomma, ci attende una partita con i fiocchi. Non sarà certo un incontro senza colpi di scena e tanta azione in campo. Lo ha anticipato anche la sinossi ufficiale pubblicata da DAZN:

La cura Sampaoli sta portando benefici al Siviglia, impegnato in questo sabato sera nel rovente Wanda Metropolitano di Madrid, casa dell’Atletico. Dopo un inizio di stagione nefasto, gli andalusi stanno provando a risalire la classifica per terminare la stagione con il miglior piazzamento possibile. La squadra del Cholo Simeone è invece impegnata in una serrata corsa Champions League, con Real Sociedad e Betis tra le pretendenti più agguerrite. All’andata prevalsero i Colchoneros grazie alle reti di Llorente e Morata; riuscirà a conquistare altri 3 punti l’Atleti contro un Siviglia decisamente più in forma rispetto al girone d’andata?

