Atletico Bilbao-Barcellona: tutte le soluzioni in streaming

Atletico Bilbao-Barcellona: telecronaca e probabili formazioni

Guarda in diretta streaming Atletico Bilbao-Barcellona su DAZN. La partita inizierà alle ore 21:00 di domenica 12 marzo 2023. La telecronaca è stata affidata a Gabriele Giustiniani. Vediamo ora le probabili formazioni scelte dai due tecnici che scenderanno in campo:

Athletic (4-2-3-1)

Simon

De Marcos

Yeray

Inigo

Yuri

Dani Garcia

Vesga

N.Williams

Muniain

Berenguer

Williams

Barcellona (4-3-3)

Ter Stegen

Koundé

Garcia

Christensen

Balde

Kessie

Busquets

De Jong

Raphinha

Lewandowski

Gavi

Perciò ci aspetta un match estremamente avvincente e ricco di colpi di scena. Cosa succederà con Atletico Bilbao-Barcellona sul campo del San Mamés? Vivi un’emozione unica in streaming! Ci dà un assaggio di quello che possiamo aspettarci da questa partita la sinossi ufficiale di DAZN pubblicata qualche giorno fa in occasione di questo attesissimo incontro:

Al San Mamés si gioca la super sfida tra Athletic Bilbao e Barcellona, primo in classifica ma fuori dalle coppe europee. L’atmosfera si prospetta bollente: chi sarà decisivo?

