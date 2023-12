AtlasVPN: guarda i contenuti streaming anche all'Estero

AtlasVPN ti offre la possibilità di vedere i tuoi contenuti su Prime Video, Netflix, NOW TV ed altre piattaforme anche se ti trovi all’Estero per le vacanze natalizie.

Con la promozione disponibile per voi lettori di telefonino.net è possibile risparmiare fino all’86% sul piano biennale con 6 mesi gratis.

Vediamo dunque le principali caratteristiche di questa particolare VPN disponibile ONLINE ad un prezzo super scontato!

AtlasVPN: ecco i dettagli

Vedere contenuti in streaming se ti trovi all’Estero è pressoché impossibile se non utilizzi una VPN. Il cosiddetto geo-blocking è stato implementato dai servizi di streaming per bloccare l’utilizzo di alcune piattaforme fuori dal territorio d’origine.

Ad esempio, se vi trovate in Spagna e volete vedere una Serie TV su Netflix, sarà necessario possedere una VPN per poter visualizzare tale contenuto.

Le VPN però sono utili anche per accedere ad alcuni Social Network bloccati dal governo oppure per navigare in completa sicurezza se siete connessi ad un Wi-Fi pubblico.

La VPN in questione offre questi vantaggi:

Software verificato per la sua sicurezza da Versprite

VPN illimitata utilizzabile su più device senza alcuna limitazione. Atlas è multipiattaforma, è infatti disponibile per iOS, Android, Windows, MacOS, Linux, Android TV, Fire TV e Apple TV.

utilizzabile su più device senza alcuna limitazione. Atlas è multipiattaforma, è infatti disponibile per iOS, Android, Windows, MacOS, Linux, Android TV, Fire TV e Apple TV. Oltre 1000 Server Premium disponibili ed ottimizzati anche per i contenuti video.

disponibili ed ottimizzati anche per i contenuti video. Banda illimitata

Data Breach Monitor : funzione che monitora e ti avvisa in tempo reale quando i tuoi dati personali sono stati violati.

: funzione che monitora e ti avvisa in tempo reale quando i tuoi dati personali sono stati violati. Kill Switch : feature che blocca la navigazione in caso di timeout o cali di connessione.

: feature che blocca la navigazione in caso di timeout o cali di connessione. Shield: previene l’apertura di siti web pericolosi.

Queste sono solo le principali caratteristiche di Atlas. Per scoprire tutti i dettagli puoi visualizzare le feature qui.

Approfitta ora della promozione natalizia con uno sconto dell’86%!

