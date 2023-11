Atlas VPN taglia i prezzi per il Black Friday: VPN a soli 1,54 euro

Il Black Friday è arrivato, insieme a un’offerta imperdibile da parte di Atlas VPN: uno sconto dell’86% sul piano VPN di 2 anni, al costo di soli 1,54 euro al mese con 6 mesi aggiuntivi gratuiti. Un’opportunità da cogliere al volo per tutti coloro che desiderano navigare in sicurezza, accedere a contenuti geograficamente limitati e preservare la propria privacy online.

Le motivazioni che ti faranno amare Atlas VPN

Ma perché scegliere Atlas VPN tra le innumerevoli opzioni disponibili sul mercato? Atlas VPN si impegna a offrire server ottimizzati per lo streaming, eliminando i fastidiosi problemi di prestazioni che spesso affliggono gli utenti. Non avrai nessun limite di larghezza di banda. Inoltre, la VPN codifica le informazioni sulle tue attività, proteggendo il traffico dai tentativi di intercettazione da parte degli ISP e preservando le tue velocità di connessione.

Grazie alla vasta rete di oltre 1000 server, Atlas VPN garantisce velocità fulminee e connessioni stabili ovunque tu sia. In più, il rilevatore di ubicazioni geografiche di Atlas VPN seleziona automaticamente il server ideale per te in base a diversi parametri, tra cui distanza, velocità di download e latenza.

La sicurezza è una priorità assoluta per Atlas VPN, che crittografa tutto il tuo traffico sul web – AES-256, ChaCha20 e IPSec/IKEv2 sono alcuni dei protocolli utilizzati – insieme ai tunnel realizzati da WireGuard. La VPN blocca inoltre i malware e monitora le violazioni dei dati, garantendo la massima sicurezza dei tuoi dati personali.

Con Atlas VPN, la tua privacy è sempre al sicuro. La navigazione rimane privata, reindirizzando tutto il traffico attraverso un tunnel sicuro che impedisce a terzi di spiare il tuo comportamento online. SafeSwap e MultiHop+ sono ulteriori opzioni per chi è particolarmente attento alla privacy, e la robusta politica no-log assicura che nessuna informazione sulle attività degli utenti venga raccolta.

Atlas VPN supporta una vasta gamma di dispositivi, tra cui Windows, macOS, Linux, Android, iOS, Android TV e Amazon Fire TV. Per coloro che sono ancora indecisi, Atlas VPN offre la possibilità di provare gratuitamente la versione Premium. E se non dovessi essere soddisfatto, c’è una garanzia soddisfatti o rimborsati di 30 giorni per tutti i piani di durata superiore a 1 mese.

Entra nel mondo di Atlas VPN grazie all’ottima offerta dedicata al Black Friday: uno sconto dell’86% sul piano biennale e 6 mesi extra inclusi.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.