Atlas VPN taglia i prezzi per il Black Friday: 2 anni a 1,54€ al mese

Il Black Friday è alle porte e c’è una promozione da non perdere: Atlas VPN offre un imperdibile sconto dell’86% sul suo piano VPN di 2 anni, che include anche 6 mesi aggiuntivi. A soli 1,54 euro al mese, questa è un’opportunità unica per garantirti una connessione internet sicura, veloce e soprattutto privata.

Perché scegliere Atlas VPN?

Atlas VPN è orgogliosa di offrire server ottimizzati per lo streaming, progettati con attenzione per eliminare o limitare al massimo i problemi di prestazioni. Inoltre, con Atlas VPN, non ci sono limiti di larghezza di banda. La VPN codifica le informazioni sulle tue attività, impedendo agli ISP di rilevare il traffico proveniente dai servizi di streaming e preservando così le tue velocità di connessione.

Grazie alla disponibilità di oltre 1000 server in tutto il mondo, Atlas VPN offre velocità eccezionali. Potrai beneficiare di una connessione veloce e stabile ovunque ti trovi. Inoltre, la condivisione P2P è sicura e affidabile con Atlas VPN, consentendoti di condividere file in modo responsabile e sicuro, senza restrizioni. Il rilevatore di ubicazioni geografiche di Atlas VPN seleziona automaticamente il server ideale per te in base alla distanza, alla velocità di download e alla latenza.

La sicurezza dei dati è una priorità per Atlas VPN. Proteggiti dai criminali informatici con crittografia del traffico sul web di livello superiore, utilizzando protocolli come AES-256, ChaCha20 e IPSec/IKEv2, insieme a tunnel realizzati da WireGuard. Inoltre, Atlas VPN blocca i malware e i siti web noti per contenuti dannosi, come phishing e quelli che diffondono virus.

Atlas VPN ti offre un accesso privato alla navigazione, reindirizzando tutto il traffico attraverso un tunnel sicuro. Questo impedisce alle entità digitali di spiare il tuo comportamento online. Inoltre, Atlas VPN offre funzionalità come SafeSwap e MultiHop+ per gli utenti più attenti alla privacy. La robusta politica di no-log garantisce che le tue attività online rimangano private, poiché Atlas VPN non raccoglie informazioni sulle attività degli utenti, query DNS o altri dati che potrebbero essere ricondotti agli utilizzatori.

La piattaforma è disponibile per una vasta gamma di dispositivi, tra cui Windows, macOS, Linux, Android, iOS, Android TV e Amazon Fire TV. Il Black Friday è l’occasione per entrare nel mondo di Atlas VPN approfittando dell’86% di sconto. Proteggi la tua privacy online, ottieni streaming senza interruzioni e velocità incredibili a meno di 2 euro al mese.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.