Atlas VPN: naviga in completo anonimato a soli 1,71 euro al mese

L’inizio del mese di settembre coincide con la maxi offerta di Atlas VPN per il suo piano biennale: 1,71 euro al mese per 24 mesi, più altri 3 mesi extra in regalo, per una spesa complessiva di appena 46 euro in 27 mesi anziché oltre 300 euro. Naviga in completo anonimato su tutti i dispositivi che vuoi, senza rinunciare a una connessione rapida e affidabile grazie ai server premium dell’azienda.

Atlas VPN in sconto dell’85% rispetto al prezzo di listino

Atlas VPN è il servizio dal miglior rapporto qualità-prezzo, a maggior ragione in queste ore, grazie al maxi sconto dell’85%. Non esistono al momento altre VPN che offrono una connessione Internet rapida e il completo anonimato durante la navigazione sul web a soli 1,71 euro al mese per i primi 2 anni.

L’anonimato, e di conseguenza la totale sicurezza, quando esegui una ricerca o un’attività su Internet sono garantiti dall’utilizzo da parte di Atlas VPN di una crittografia dei dati di livello militare, contraddistinta dalla dicitura AES-256.

A questo si aggiungono i tunnel realizzati con IPSec/IKEv2, uno strumento di monitoraggio in tempo reale su eventuali violazioni dei tuoi dati personali e la funzionalità SafeBrowse, grazie alla quale i tuoi dispositivi sono protetti da phishing, ransomware, truffe, malware e spyware.

Approfitta subito dell’offerta a tempo limitato di Atlas VPN, così da risparmiare oltre 250 euro in due anni.

