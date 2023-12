Atlas VPN a 1,54 euro al mese, ora disponibile anche su Apple TV

Anche gli utenti Apple TV potranno, finalmente, usufruire della potenza e della sicurezza di una VPN: Atlas VPN ha infatti lanciato la prima applicazione per Apple TV, che si aggiunge alle altre già disponibili per Windows, macOS, Linux, Android, iOS, Android TV e Amazon Fire TV.

In più, in occasione delle festività, Atlas VPN ha lanciato anche una promozione che offre uno sconto dell’86% sul piano biennale, al prezzo di soli 1,54 euro al mese con 6 mesi aggiuntivi.

La nuova app per Apple TV, per una migliore esperienza di streaming

Anche la tua smart TV è vulnerabile a minacce online, ma con la nuova app di Atlas VPN per Apple TV, puoi proteggere la tua privacy con facilità. La crittografia solida e l’accesso a una vasta rete di server mondiali garantiscono sicurezza e anonimato.

I vantaggi principali di questa nuova applicazione sono:

Crittografia robusta per streaming e gaming sicuri

per streaming e gaming sicuri Accesso a server in tutto il mondo, con opzione SafeSwap per massima anonimato

in tutto il mondo, con opzione SafeSwap per massima anonimato Server ottimizzati per video e velocità di 10Gbps per un’esperienza senza buffering

Come iniziare con Atlas VPN su Apple TV in 5 semplici passi:

Apri l’Apple TV App Store e cerca Atlas VPN Clicca su “Download” Crea un account o accedi Seleziona il server desiderato dal menu Goditi una visione sicura e privata su Apple TV

Perché scegliere Atlas VPN?

Con server ottimizzati per lo streaming, Atlas VPN garantisce un’esperienza senza interruzioni. La VPN elimina i problemi di prestazioni, preservando le velocità di connessione grazie alla larghezza di banda illimitata. In più, potrai contare su oltre 1000 server in tutto il mondo.

Atlas VPN sfrutta la migliore crittografia per proteggere il tuo traffico web, affidandosi ad algoritmi come AES-256, ChaCha20 e IPSec/IKEv2. La tua navigazione resterà così sempre privata, grazie al tunnel sicuro fornito da Atlas VPN. A ciò si aggiunge la robusta politica no-log, che impedisce a chiunque di accedere alle tue informazioni sensibili.

Atlas VPN è disponibile su Windows, macOS, Linux, Android, iOS, Android TV, Amazon Fire TV e ora anche Apple TV: approfitta del vantaggiosissimo sconto dell’86% e ottieni Atlas VPN a soli 1,54 euro al mese – con 6 mesi aggiuntivi.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.