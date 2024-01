Atlas VPN: 86% di sconto con un coupon esclusivo

Atlas VPN è una delle soluzioni con il rapporto qualità prezzo più interessante che attualmente troviamo nel mercato dei software VPN.

Attualmente, grazie al codice sconto esclusivo per voi lettori di telefonino.net, PRIVACY2024, è possibile avere un risparmio sul piano VPN di 2 anni. L’offerta prevede il pagamento di 1,54 euro mensili con 6 mesi aggiuntivi GRATIS. Vediamo dunque tutte le caratteristiche di questa VPN super scontata.

Atlas VPN: i dettagli

Questo software Virtual Private Network offre la classica formula Soddisfatti o Rimborsati. Hai a disposizione 30 giorni per provare il pacchetto che più preferisci e nel caso chiedere il rimborso in caso di non soddisfazione o per qualsiasi altra motivazione. Le caratteristiche principali di questa VPN sono le seguenti:

Dispositivi illimitati : puoi connettere un numero indefinito di dispositivi. La VPN è disponibile per macOS , Windows e Linux per quanto riguarda i PC ma anche per Android e iOS . Inoltre, è scaricabile anche nelle TV con store AndroidTV , Amazon Fire TV ed Apple TV .

: puoi connettere un numero indefinito di dispositivi. La VPN è disponibile per , e per quanto riguarda i PC ma anche per e . Inoltre, è scaricabile anche nelle TV con store , ed . Server MultiHop+ : puoi connetterti alla rete utilizzando diversi server anche di differenti posizioni del Mondo. In questo modo aumenti la protezione del tuo traffico online.

: puoi connetterti alla rete utilizzando diversi server anche di differenti posizioni del Mondo. In questo modo aumenti la protezione del tuo traffico online. Assistenza 24/7 : un supporto clienti è disponibile a qualsiasi ora del giorno tramite chat oppure via email.

: un supporto clienti è disponibile a qualsiasi ora del giorno tramite chat oppure via email. Protocollo WireGuard : è uno dei migliori tra le VPN in commercio e garantisce una fluidità e sicurezza senza precedenti.

: è uno dei migliori tra le VPN in commercio e garantisce una fluidità e sicurezza senza precedenti. Server a 10 Gbps : i server Atlas sono tra i più veloci che troviamo nei software di questo tipo.

: i server Atlas sono tra i più veloci che troviamo nei software di questo tipo. Login senza password : ti connetti in pochi attimi, senza inserire password.

: ti connetti in pochi attimi, senza inserire password. Data Breach Monitor : un servizio aggiuntivo, incluso gratuitamente, che ti informa quando i tuoi dati sono stati violati.

: un servizio aggiuntivo, incluso gratuitamente, che ti informa quando i tuoi dati sono stati violati. Kill Switch di rete : in caso di timeout, verrai disconnesso dalla rete senza alcun problema di sicurezza.

: in caso di timeout, verrai disconnesso dalla rete senza alcun problema di sicurezza. Shield: anche questo è un addon gratuito. In questo caso blocca annunci e malware ma anche siti web pericolosi.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.