Atalanta-Udinese: live match, formazioni e telecronaca

Sabato 4 marzo 2023 si giocherà Atalanta-Udinese. Una partita molto sentita e attesa dai tifosi delle due squadre che si sfideranno. Il calcio d’inizio è stato programmato per le ore 18:00. Guarda il live match in streaming con DAZN.

Grazie al Regolamento sulla portabilità transfrontaliera potrai utilizzare il tuo abbonamento a DAZN con contenuti italiani tranquillamente, senza limitazioni e in modo del tutto legale nei seguenti Paesi, facenti parte dello SEE:

Austria, Belgio, Bulgaria, Croazia, Repubblica di Cipro, Repubblica Ceca, Danimarca, Estonia, Finlandia, Francia, Germania, Grecia, Ungheria, Islanda, Irlanda, Italia, Lettonia, Liechtenstein, Lituania, Lussemburgo, Malta, Olanda, Norvegia, Polonia, Portogallo, Romania, Slovacchia, Slovenia, Spagna e Svezia.

Diverso se viaggi al di fuori dell’Unione Europea o non hai la portabilità transfrontaliera. In questo caso non avrai accesso allo sport che vedi di solito a casa tua, ma vedrai i programmi che sono normalmente disponibili nel Paese che stai visitando.

Atalanta-Udinese: sinossi ufficiale, telecronaca e formazioni

Atalanta-Udinese avrà come due commentatori d’eccezione. Per la telecronaca Edoardo Testoni mentre per il commento tecnico Massimo Gobbi. Vediamo ora la sinossi ufficiale firmata da DAZN della partita:

Al Gewiss Stadium l’Atalanta di Gasperini vuole fare un altro passo convinto verso l’obiettivo di terminare il campionato in zona Champions League. La squadra di Gasperini ospita oggi l’Udinese, che sbarca a Bergamo consapevole di trovarsi davanti una squadra di caratura maggiore, ma al tempo stesso con la voglia di provare a fare il blitz e portare via punti utili all’inseguimento del settimo posto, che garantirebbe la partecipazione alle coppe europee il prossimo anno. Chi avrà la meglio?

Anche se non sono definitive e potrebbero quindi cambiare da un momento all’altro, vediamo le due probabili formazioni che scenderanno in campo. Precisiamo che Gasperini è ancora indeciso su alcune scelte.

Atalanta (3-4-1-2)

Musso

Toloi

Djimsiti

Scalvini

Maehle

De Roon

Koopmeiners

Zappacosta

Ederson

Lookman

Hojlund

Udinese (3-5-1-1)

Silvestri

Becao

Perez

Bijol

Pereyra

Samardzic

Walace

Lovric

Udogie

Thauvin

Beto

