Atalanta-Inter in chiaro su DAZN: ecco come iscriversi

Questa domenica, alle ore 20:45, al Gewiss Stadium di Bergamo, andrà in scena la sfida scudetto Atalanta-Inter, valida per la 29^ giornata di Serie A. Per l’occasione, DAZN ha scelto di trasmettere in chiaro il match per tutti coloro che si iscriveranno gratis alla piattaforma streaming. Ecco dunque le istruzioni su come iscriversi per vedere Atalanta-Inter in charo su DAZN.

Come iscriversi per vedere Atalanta-Inter gratis su DAZN

L’iscrizione gratuita alla piattaforma DAZN richiede soltanto il proprio indirizzo e-mail. Una volta poi completata la registrazione, occorrerà sintonizzarsi su DAZN per seguire in diretta la partita senza abbonamento.

Ci sono due modi per registrarsi su DAZN. Da desktop o mobile bisogna collegarsi su dazn.com/welcome, selezionare Atalanta-Inter presente nella schermata iniziale e inserire la propria e-mail. Invece da Smart TV occorre aprire l’app DAZN dal proprio televisore, cliccare sul bottone “Guarda Gratis”, dopodiché inquadrare il QR Code e inserire la propria e-mail.

L’accesso alla visione in chiaro della partita da parte degli account gratuiti è limitato a circa due milioni di abbonati. Per questo motivo DAZN suggerisce di registrarsi in anticipo e di sintonizzarsi al match il prima possibile, ricordando che nella visione gratuita sono inclusi anche il pre e post partita.

Le altre partite più importanti della 29^ giornata di Serie A

Il primo appuntamento di un certo rilievo è quello di San Siro tra Milan e Como. Al Meazza i lariani allenati da Cesc Fabregas cercano l’impresa, mentre i rossoneri sono chiamati a dare seguito alla vittoria in rimonta ottenuta a Lecce nell’ultimo turno di campionato. Altra partita importante sarà quella che vedrà opposte le compagini di Venezia e Napoli, con i partenopei di Antonio Conte a caccia dei tre punti per il sorpasso momentaneo ai danni dell’Inter, in attesa di conoscere il risultato finale di Bergamo. Riflettori poi accesi su Bologna-Lazio, sfida ad alta tensione per il quarto posto, e Fiorentina-Juventus, anche se su quest’ultima gara pesa il rischio rinvio a causa del maltempo che nelle ultime ore ha flagellato la Toscana.

Tutte le partite della 29^ giornata di Serie A saranno visibili con l’abbonamento Standard di DAZN, il cui costo è di 34,99 euro al mese per 12 mesi.

https://youtu.be/98cbLh90Mmg?feature=shared