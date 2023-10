Asus ZenWiFi, il kit da 3 è in super offerta su Amazon (-38%): sta andando a ruba

L’ASUS ZenWiFi XD4 AX Mini Sistema Mesh è attualmente disponibile su Amazon ad un prezzo scontato di soli 246,99€, rispetto al prezzo di listino di 399,99€, permettendoti di risparmiare il 38%. Con la potente tecnologia WiFi 6 (802.11ax), questo sistema Mesh offre una connettività straordinaria, garantendoti una connessione veloce e affidabile per tutti i tuoi dispositivi.

Il kit include tre diversi satelliti, con cui ti sarà semplicissimo impostare una connessione rapida e potente in ogni angolo della tua casa. Addio zone morte! L’installazione è facilissima: si fa tutto da un’app comoda e intuitiva. Il processo è davvero alla portata di tutti.

Grazie al WiFi 6, puoi goderti le tue app preferite contemporaneamente senza rallentare la tua rete. Questo è particolarmente utile in case molto grandi o su più piani, dove è fondamentale avere una copertura WiFi completa.

Come anticipato, l’installazione è estremamente semplice ed intuitiva grazie all’app mobile ASUS, che ti guida attraverso il processo in soli tre passaggi. Questo ti permette di configurare o modificare le impostazioni come un professionista, anche se non hai esperienza in questo campo.

Il sistema ZenWiFi è progettato per eliminare le “zone morte” del tuo WiFi, grazie alla tecnologia AiMesh. Questa funzionalità ti consente di creare una rete mesh flessibile e scalabile che offre una connessione stabile, senza lag, coprendo ampi spazi. Il sistema ZenWiFi AX Mini è costituito da un router ASUS AX1800 WiFi 6 e due nodi di estensione, che assicurano una connessione WiFi forte in ogni angolo della tua casa. Con una larghezza di banda totale fino a 1800 Mbps, è fino a 1,4 volte più veloce dei precedenti router WiFi 5.

La configurazione è resa ancora più semplice grazie all’app ASUS Router, che ti guida attraverso i passaggi in modo chiaro e intuitivo. Basta accendere ZenWiFi AX Mini, creare un nome di rete WiFi e un account amministratore, e in soli 3 minuti hai finito!

Con l’SUS ZenWiFi XD4 AX Mini Sistema Mesh avrai una connessione internet veloce, sicura e affidabile per tutta la tua casa. Approfitta di questa offerta su Amazon e trasforma la tua esperienza di rete domestica.

