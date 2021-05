I prezzi dei nuovi Asus ZenFone 8 sono appena trapelati a pochi giorni di distanza dal debutto ufficiale. Di fatto, sappiamo che il marchio taiwanese annuncerà lo ZenFone 8 e lo ZenFone 8 Flip fra pochissime ore. Le specifiche complete di entrambi i telefoni sono apparse in rapporti recenti. Un nuovo rapporto di 91mobiles ha rivelato il prezzo delle tre varianti prossime alla presentazione.

Quanto costerà in Europa Asus ZenFone 8?

Citando le informazioni ricevute dal tipster Sudhanshu Ambhore, la pubblicazione ha affermato che ZenFone 8 arriverà in tre varianti:

8 GB di RAM + 128 GB;

8 GB di RAM + 256 GB;

16 GB di RAM + 256 GB.

Questi modelli avranno un prezzo di partenza per il mercato europeo di 700 euro (~ $ 850), 750 euro (~ $ 910) e 800 euro (~ $ 970), rispettivamente. I rendering trapelati del telefono hanno rivelato che saranno disponibili in due colorazioni: una silver e una nera.

Asus ZenFone 8 arriverà con un display da 5,92 pollici capace di offrire una risoluzione Full HD + e una frequenza di aggiornamento di 120Hz. Sarà dotato di un pannello OLED con uno scanner di impronte digitali sullo schermo.

L’ammiraglia compatta trarrà energia dalla piattaforma mobile Snapdragon 888. Il dispositivo dovrebbe essere fornito con RAM LPDDR5 e archiviazione UFS 3.1. Verrà preinstallato con il sistema operativo Android 11 basato su ZenUI.

Lo ZenFone 8 ha una batteria da 4.000 mAh, che supporta la ricarica rapida da 30 W. Ci sarà una fotocamera frontale da 12 megapixel e il suo sistema di telecamere posteriori disporrà di una main camera principale Sony IMX686 da 64 megapixel e un obiettivo grandangolare da 12 megapixel, che sarà in grado di catturare scatti macro. Il portatile è previsto con altre funzionalità come due altoparlanti e un jack audio da 3,5 mm.

Al momento, non ci sono parole sul prezzo dello ZenFone 8 Flip. Come dice il nome, il terminale continuerà a sfoggiare un modulo fotocamera ribaltabile come quello visto sulle serie precedenti ZenFone 7 e ZenFone 6. Manca pochissimo e ne sapremo di più; restate connessi.

