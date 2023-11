ASUS Zenfone 10: MINIMO STORICO su Amazon per compatto con Snapdragon 8 Gen 2

Tra le offerte del Black Friday di Amazon c’è spazio anche per il compatto ASUS Zenfone 10. Lo smartphone, apprezzatissimo da chi ama i dispositivi con display di dimensioni ridotte, è in offerta al prezzo scontato di 699 euro per la variante 8/128 GB. Da notare, però, che sono disponibili, con pochi euro in più, anche le versioni 8/256 GB e 16/512 GB. Tutte e tre le versioni sono vendute e spedite da Amazon. Per accedere all’offerta basta cliccare sul box qui di sotto.

ASUS Zenfone 10 in offerta per il Black Friday di Amazon

Tra le specifiche dell’ASUS Zenfone 10 troviamo un display AMOLED da 5,9 pollici con risoluzione Full HD+ e refresh rate di 144 Hz. Da segnalare anche la presenza del SoC Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2, garanzia di prestazioni eccellenti, in tutti i contesti di utilizzi. Lo smartphone ha una doppia fotocamera posteriore, che offre scatti di alta qualità, e una batteria da 4.300 mAh. C’è anche la certificazione IP68.

Con la nuova offerta Amazon è ora possibile acquistare ASUS Zenfone 10 al minimo storico. In sconto ci sono tutte le versioni che compongono la gamma del compatto di ASUS. Per accedere alle offerte è possibile seguire il link qui di sotto. Lo sconto resterà attivo solo per un breve periodo di tempo.

