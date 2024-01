Asus Zenbook Pro 15 in offerta su Amazon: schermo OLED, RTX 3050 Ti e tanta potenza

L’ASUS Zenbook Pro 15 Oled è un notebook che si contraddistingue per eleganza e potenza, e ora puoi possederlo con uno sconto del 26% su Amazon al prezzo di 1249€ invece di 1699€. Questo laptop in alluminio da 15,6″ è il compagno ideale per coloro che cercano prestazioni elevate e un’esperienza visiva coinvolgente.

Il display touchscreen NanoEdge FHD OLED del Zenbook Pro 15 è una vera opera d’arte, con cornici ultra sottili e un rapporto schermo-corpo dell’88%. Questo garantisce un’esperienza visiva straordinariamente coinvolgente, con colori vividi e dettagli nitidi che prendono vita sotto i tuoi occhi.

Sotto il cofano, questo laptop è alimentato dai processori AMD Ryzen 7 5800H e dalla GPU NVIDIA GeForce RTX 3050 Ti, che offrono prestazioni di livello desktop e uno storage ultraveloce grazie all’SSD PCIe da 512GB. Che tu stia lavorando su progetti creativi impegnativi o godendoti i tuoi giochi preferiti, lo Zenbook Pro 15 ti offrirà sempre prestazioni impeccabili.

Questo laptop è equipaggiato con un display OLED che offre una qualità dell’immagine semplicemente spettacolare. Certificato da TÜV Rheinland e SGS, questo display offre una visione più confortevole e protetta per lunghe sessioni di utilizzo ed è perfetto sia per l’intrattenimento che per la produttività.

Con Windows 11 preinstallato, otterrai una nuova esperienza di utilizzo, con un sistema operativo completamente reinventato e semplificato che ti offre una connessione istantanea alle persone, alle app e alle informazioni che ami.

L’Asus Zenbook Pro 15 OLED è il laptop ideale per coloro che cercano prestazioni elevate, un display straordinario e un design elegante. Con uno sconto del 26%, questa è un’offerta da non perdere per coloro che vogliono portare la propria produttività e creatività al livello successivo.

