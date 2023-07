ASUS Zenbook Pro 14 Duo: OLTRE 400 euro di sconto su Amazon

L’ASUS Zenbook Pro 14 Duo OLED è un laptop unico nel suo genere che sta rivoluzionando l’esperienza informatica con la sua combinazione di tecnologie all’avanguardia. E adesso, grazie allo sconto del 22% disponibile su Amazon, è un’opportunità imperdibile per gli amanti della tecnologia, al prezzo speciale di soli 1.719,00 euro, anziché 2.199,00 euro. Inoltre ricorda, che se vuoi puoi pagarlo in comode rate, anche se non possiedi una busta paga. Ciò è possibile se selezioni come metodo di pagamento in fase di check-out, il servizio di finanziamento Cofidis.

ASUS Zenbook Pro 14 Duo: l’occasione che i professionisti stavano aaspettando

Ciò che rende l’ASUS Zenbook Pro 14 Duo così speciale è il suo doppio schermo. Innanzitutto, troviamo un touchscreen OLED NanoEdge da 14,5″ con una sorprendente risoluzione 2,8K e un refresh rate di 120 Hz, il primo del suo genere al mondo. Questo schermo è certificato Dolby Vision e PANTONE Validated per una resa cromatica impeccabile. Inoltre, la certificazione VESA DisplayHDR True Black 500 garantisce neri profondi e contrasti mozzafiato.

Ma le sorprese non finiscono qui. Accanto al touchscreen principale, troviamo lo ScreenPad Plus, un display di nuova generazione da 12″. Questo schermo aggiuntivo offre un’esperienza multitasking senza precedenti, consentendo di sfruttare al massimo il potenziale creativo e produttivo dell’ASUS Zenbook Pro 14 Duo.

Per quanto riguarda le prestazioni, l’ASUS Zenbook Pro 14 Duo OLED non delude affatto. Con la certificazione Intel Evo, puoi essere certo di avere una macchina potente ed efficiente. Il processore di punta Intel Core i7-12700H di 12a generazione offre prestazioni estreme, mentre i 16 GB di RAM veloce e l’unità SSD PCIe 4.0 x4 da 1 TB ultraveloce assicurano tempi di caricamento rapidi e una fluidità senza interruzioni nelle operazioni quotidiane.

L’esperienza audio di questo laptop è un’altra caratteristica da non sottovalutare. Il sistema audio stereo, certificato dagli esperti di Harman Kardone e con il supporto del suono immersivo Dolby Atmos, offre un audio di alta qualità che ti trasporta nel mondo del tuo intrattenimento preferito.

Dal punto di vista estetico, l’ASUS Zenbook Pro 14 Duo è una vera meraviglia. Con un aspetto e una sensazione assolutamente professionali, questo laptop si distingue per la sua elegante finitura anti-impronta sulle superfici esterne e l’iconica finitura in metallo filato sul coperchio, accompagnata dal nuovo logo illuminato ASUS.

In conclusione, l’ASUS Zenbook Pro 14 Duo OLED è davvero unico nel suo genere, un laptop che combina innovazione tecnologica, prestazioni eccezionali, design elegante e un’esperienza utente avanzata grazie a Windows 11. Se sei un professionista, un creativo o un appassionato di tecnologia, questa offerta del 22% su Amazon è un’opportunità da cogliere al volo per portare la tua esperienza informatica ad un livello superiore. Approfitta subito di questa occasione e acquistalo al prezzo competitivo di soli 1.719,00 euro, ma non perdere altro tempo, le scorte a disposizione sono soltanto 3 in tutta Italia.

