Asus Zenbook Duo 14: incredibile laptop con doppio schermo in mega sconto

L’Asus Zenbook Duo 14 è un laptop innovativo che offre la perfetta combinazione di prestazioni elevate, design moderno e mobilità. L’incredibile caratteristica, che rende questo prodotto unico nel suo genere, è la presenza di uno secondo schermo sulla tastiera. In questo modo questo dispositivo è in grado di raggiungere livelli di multitasking incredibili. Con uno sconto del 14% su Amazon, è il momento giusto per considerare questo dispositivo di alta qualità ad un prezzo competitivo di soli 1.199,00 euro. Inoltre, puoi pagare questo fantastico laptop in comode rate a tasso zero, se decidi di usufruire del servizio di finanziamento Cofidis presente sull’e-commerce.

Asus Zenbook Duo 14: con 200 euro di sconto è da comprare subito

Una delle caratteristiche distintive dell’Asus ZenBook Duo 14 è il display secondario ScreenPad Plus, che offre un’esperienza di lavoro fluida ed ergonomica. Con un design inclinabile, questo display touch screen consente di utilizzare il notebook con maggior comfort e produttività. Il display principale è un IPS opaco antiriflesso da 14 pollici, che offre una risoluzione fino a 1920×1080 pixel, mentre il display secondario è un touch screen da 12,65 pollici, che puoi usare anche tramite smart pen.

Il design dell’Asus Zenbook Duo 14 è stato snellito per renderlo più sottile di 3 mm rispetto alla generazione precedente, con l’aggiunta della cerniera di precisione ErgoLift che inclina la tastiera di 4,5° per un’esperienza di digitazione confortevole. Inoltre, la durata della batteria è stata aumentata per garantire una maggiore autonomia durante gli spostamenti.

In termini di prestazioni, l’Asus Zenbook Duo 14 è dotato dei più recenti processori Intel Core i7 di 11ª generazione fino a 500 MHz. Dispone anche di una grande quantità di RAM veloce da 16 GB e un’unità SSD PCIe ultraveloce da 512 GB. Inoltre, il notebook è dotato di una scheda grafica NVIDIA dedicata mx 450, che garantisce un’esperienza visiva ottimale.

Nella confezione, l’Asus Zenbook Duo 14 viene fornito con una smart pen, una cover aggiuntiva di protezione per il trasporto del laptop, un alimentatore USB Type-C e un supporto per il rialzo del laptop.

In conclusione, l’Asus Zenbook Duo 14 è un notebook innovativo che offre prestazioni elevate, design moderno e mobilità, il tutto con un display secondario touch screen ScreenPad Plus che migliora l’esperienza di lavoro e la produttività. Con uno sconto del 14% su Amazon, questo laptop rappresenta un’ottima scelta per coloro che cercano un notebook di alta qualità per la produttività e la creatività in movimento, ad un prezzo di soli 1.199,00 euro. Se sei interessato a questo dispositivo innovativo non perdere tempo, i pezzi a disposizione con questo sconto sono solo 3.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.