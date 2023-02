Asus ZenBook 14: un ultrabook pazzesco, finalmente in sconto

Oggi vogliamo parlarti di un notebook eccezionale che ha catturato la nostra attenzione e che pensiamo possa interessarti: l’Asus ZenBook 14. Questo dispositivo è attualmente in offerta su Amazon con uno sconto del 27%, rendendolo acquistabile a soli 879,00 euro. Non temere il prezzo, grazie al servizio di finanziamento Cofidis di Amazon lo puoi acquistare pagandolo in comode rate a tasso zero.

Asus ZenBook 14: un ultrabook rivoluzionario

Innanzitutto parliamo del design, l’Asus ZenBook 14 è un laptop ultra-portatile elegante e sofisticato. Ha un corpo in alluminio che lo rende leggero e facile da trasportare, pesando solo 1,19 kg. La sua finitura a diamante conferisce un aspetto premium, rendendolo un prodotto alla moda per qualsiasi persona che cerca stile e prestazioni.

Ma l’estetica non è l’unico vantaggio di questo dispositivo. Questo modello di Asus ZenBook 14 è dotato di un processore AMD Ryzen 7 5800H e di una scheda grafica integrata. Questo combinato con 8 GB di RAM e un SSD da 512 GB garantisce prestazioni veloci e fluide. Non importa se stai lavorando su un progetto complesso o navigando in internet, l’Asus ZenBook 14 è in grado di gestire qualsiasi attività con facilità.

Inoltre, il display da 14 pollici con risoluzione 2,8K offre immagini nitide e dettagliate spettacolari. La tecnologia ASUS ScreenPad 2.0, che sostituisce il touchpad tradizionale con un secondo schermo, offre una nuova dimensione di produttività e rende ancora più semplice utilizzare l’Asus ZenBook 14.

L’Asus ZenBook 14 è anche molto duraturo. Ha una batteria che dura fino a 12 ore e, con la tecnologia ASUS fast-charge, è possibile caricare il laptop fino al 60% in soli 49 minuti. Questo significa che non devi preoccuparti di rimanere senza energia durante una lunga giornata di lavoro o di svago.

Asus ZenBook 14, è un laptop eccezionale che abbiamo avuto il piacere di testare per diverso tempo. Offre prestazioni di alta qualità, design elegante e un’esperienza utente imparagonabile. Con il suo prezzo scontato a soli 879,00 euro, devi acquistare questo laptop subito. Ricorda che con Amazon sei soddisfatto o rimborsato, ma noi sappiamo già che non ti pentirai di questo incredibile prodotto.

