ASUS ZenBook 14 in super offerta a 599 euro da MediaWorld

ZenBook 14 è il portatile di ASUS compatto, leggero e sottile ideale per chi è spesso fuori casa per lavoro. Portabilità che incontra le prestazioni, grazie alla presenza del potente processore AMD Ryzen 5 5600H.

In queste ore lo puoi acquistare in offerta da MediaWorld a 599 euro, per effetto del 25% di sconto sul prezzo più basso degli ultimi 30 giorni, pari a 799,99 euro. E se scegli l’opzione Ritiro in negozio, non paghi nemmeno nulla per le spese di spedizione.

ASUS ZenBook 14 in offerta al prezzo più basso da MediaWorld

Quando diciamo che ZenBook 14 è uno dei portatili da 14 pollici più sottili e compatti al mondo lo diciamo numeri alla mano: 15,8 mm di spessore e 1,3 kg di peso (batteria inclusa). Le caratteristiche travel-friendly vengono poi esaltate da una connettività a tutto tondo, grazie alle porte HDMI, USB-C e USB Type-A, insieme al jack audio per le cuffie e un lettore di schede microSD.

Ma non è tutto, perché un altro punto di forza del PC di ASUS è la batteria: con una durata impressionante fino a 15 ore e la ricarica veloce (sono sufficienti appena 49 minuti per ottenere una carica fino al 60%), puoi viaggiare per tutto il giorno senza aver bisogno di un caricabatterie. E se dovesse scaricarsi, hai sempre a disposizione la ricarica rapida per essere di nuovo operativo in pochi minuti.

Il modello in vendita ha a bordo Windows 11 Pro, il processore AMD Ryzen 5 5600H, 8 GB di RAM e un’unità SSD da 512 GB (PCIe 3.0 x2) e il Wi-Fi 6 (802.11ax). Cogli al volo l’offerta di MediaWorld per risparmiare 200 euro sul prezzo più basso degli ultimi 30 giorni.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.