Asus Zenbook 14 in offerta su Amazon: schermo 2.5K stupendo e processore veloce

L’Asus Zenbook 14 è un notebook elegante e potente progettato per offrire prestazioni elevate in un chassis sottile e leggero. Dotato di un ampio display WQXGA NanoEdge da 14″ con risoluzione 2,5K e rapporto di forma 16:10, offre immagini nitide e dettagliate con una luminosità fino a 400 nit e una copertura del 100% della gamma di colori sRGB per colori vividi e precisi. Oggi è in offerta su Amazon a soli 699€: un ottimo prezzo per un laptop che si distingue per eleganza e grandi prestazioni.

Per un’esperienza audio coinvolgente, il notebook dispone di un sistema audio stereo Dolby Atmos certificato dagli esperti audio di Harman Kardon, che offre un suono potente e cristallino.

Alimentato dal processore Intel Core di 12a generazione i5-1240P e 8GB di RAM, offre prestazioni affidabili per le attività quotidiane. La grafica Intel Iris Xe assicura una grafica fluida e reattiva per le tue esigenze di multitasking e intrattenimento.

Con un SSD PCIe 3.0 x4 da 512GB, avrai a disposizione un’ampia capacità di archiviazione ultraveloce per tutti i tuoi file e documenti. Inoltre, la presenza del WiFi 6E garantisce connessioni wireless veloci e affidabili.

La batteria da 75Wh offre un’autonomia eccezionale, permettendoti di lavorare in movimento senza doverti preoccupare della ricarica frequente. Grazie al design sottile, leggero e compatto, è il compagno ideale per chi è sempre in viaggio.

Con la tecnologia ASUS Intelligent Performance, il notebook può adattarsi dinamicamente alle tue esigenze, offrendo prestazioni elevate quando necessario e una maggiore efficienza energetica per una durata della batteria più lunga. Non farti scappare questa offerta e acquistalo oggi ad un prezzo magnifico!

