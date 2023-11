ASUS Zenbook 14 in offerta al MINIMO STORICO per il Black Friday (-250€)

Il tuo nuovo PC arriva dalle offerte del Black Friday di Amazon. Il leggerissimo, elegante ed altrettanto veloce ASUS Zenbook 14 è in offerta al suo minimo storico: 749 euro invece del prezzo consigliato di 999. Un’occasione che, come vedi, non puoi farti scappare.

ASUS Zenbook 14: velocità e leggerezza al tuo servizio

Il display WQXGA NanoEdge 16:10 da 2,5K del Zenbook 14 è una festa per gli occhi, regalandoti immagini nitide e dettagliate. Con una luminosità fino a 400 nit e una copertura al 100% della gamma di colori sRGB, potrai goderti colori vividi e immagini pixel perfette in ogni situazione.

L’esperienza audio non è da meno: il sistema audio stereo Dolby Atmos certificato dagli esperti audio di Harman Kardon ti regalerà un suono potente, coinvolgente e cristallino, trasformando ogni tua attività in un’esperienza multisensoriale.

La potenza interna del Zenbook 14 è affidata al processore Intel Core di 12ª generazione i5-1240P, affiancato da 8 GB di RAM e una grafica Intel Iris Xe. Lo storage è gestito da un SSD PCIe 3.0 x4 ultraveloce, mentre il supporto WiFi 6E ti garantisce connessioni rapide e stabili.

E non dimentichiamoci della batteria a lunga durata da 75 Wh, che ti permetterà di lavorare, studiare o intrattenerti senza preoccuparti di dover ricaricare il notebook ogni poche ore.

Se stai cercando un notebook che unisca potenza, qualità audio e un design elegante, ASUS Zenbook 14 è la scelta perfetta. Acquistalo ora su Amazon durante il Black Friday e risparmia 250 euro. Non lasciarti scappare questa occasione.

