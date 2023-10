ASUS Zenbook 14 al MINIMO STORICO su Amazon: display OLED e 16 GB di RAM

ASUS Zenbook 14 è uno dei notebook più interessanti del segmento premium: con la nuova offerta Amazon, infatti, il dispositivo è acquistabile al prezzo scontato di 799 euro che rappresenta anche il nuovo minimo storico per la configurazione in offerta, dotata di processore Ryzen 5 7530U, 16 GB di RAM e display da 14 pollici. Per accedere subito all’offerta è sufficiente seguire cliccare sul box qui di sotto. Il notebook è venduto e spedito da Amazon.

ASUS Zenbook 14: al minimo storico su Amazon è da prendere subito

Per chi è alla ricerca di un nuovo notebook premium, in questo momento, ASUS Zenbook 14 rappresenta la scelta ideale. Il modello è dotato del processore AMD Ryzen 5 7530U, garanzia di ottime prestazioni in tutti i contesti di utilizzo, che viene affiancato da 16 GB di memoria RAM e 512 GB di SSD.

Da segnalare anche un display OLED da 14 pollici. Il notebook è dotato di una scocca in alluminio e del sistema operativo Windows 11. C’è anche il supporto alle reti Wi-Fi 6E. Il notebook pesa appena 1,35 chilogrammi, risultando anche facilmente trasportabile e utilizzabile in mobilità.

Con la nuova offerta Amazon è ora possibile acquistare ASUS Zenbook 14 al prezzo scontato di 799 euro. Il notebook è al minimo storico e rappresenta la soluzione giusta per tutti gli utenti alla ricerca di un modello premium con sistema operativo Windows 11. Per sfruttare la promozione è possibile seguire il link qui di sotto. Lo sconto è valido solo per un breve periodo di tempo.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.