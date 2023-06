ASUS Vivobook S 14: laptop di qualità con uno sconto imperdibile

Se stai cercando un laptop di alta qualità a un prezzo vantaggioso, non cercare oltre: l’ASUS Vivobook S 14 è la scelta ideale. Con uno sconto del 24% su Amazon, questo laptop offre un’ampia gamma di funzionalità avanzate che soddisferanno tutte le tue esigenze informatiche. Con un display spettacolare, prestazioni eccezionali, audio immersivo e il nuovissimo sistema operativo Windows 11, il Vivobook S 14 offre un’esperienza utente completa e coinvolgente. Acquistalo subito al prezzo speciale di soli 649,00 euro e pagalo in comode rate a tasso zero grazie al servizio di finanziamento Cofidis presente su Amazon.

ASUS Vivobook S 14: l’offerta che stavi cercando

Uno dei punti di forza principali dell’ASUS Vivobook S 14 è il suo ampio display NanoEdge 16:10 da 2,5K2. Questo display offre immagini pixel perfette e una nitidezza eccezionale. Con una luminosità fino a 400 nit e una copertura del 100% della gamma di colori sRGB, questo laptop ti offre colori vividi e dettagli straordinari. Che tu stia guardando film, creando contenuti o lavorando su progetti grafici, il display del Vivobook S 14 renderà ogni immagine spettacolare.

l’ASUS Vivobook S 14 è alimentato dal potente processore Intel Core di 12ª generazione i5-12500, che garantisce prestazioni eccezionali e velocità di elaborazione elevate. Con 8 GB di RAM e un rapido SSD PCIe da 512 GB, avrai spazio sufficiente per archiviare i tuoi file e un multitasking fluido. La grafica Intel Iris Xe migliora ulteriormente le prestazioni visive, offrendo una grafica fluida e dettagliata per giochi e contenuti multimediali.

Immergiti in un’esperienza audio coinvolgente grazie al sistema audio Dolby Atmos dell’ASUS Vivobook S 14. Con un amplificatore intelligente, questo laptop offre un suono straordinario e di alta qualità. Che tu stia ascoltando musica, guardando film o giocando, il sistema audio ti garantirà un’esperienza sonora coinvolgente e coinvolgente.

Oltre alle specifiche hardware impressionanti, l’ASUS Vivobook S 14 offre anche il nuovissimo sistema operativo Windows 11. Con un’interfaccia completamente reinventata e semplificata, Windows 11 ti offre un’esperienza di utilizzo fluida e intuitiva.

L’ASUS Vivobook S 14 è un laptop di alta qualità che offre un’esperienza completa e coinvolgente. Con uno sconto del 24% su Amazon, questo è il momento perfetto per acquistare questo laptop al prezzo speciale di soli 649,00 euro. Non perdere tempo! Le scorte a disposizione con questa promozione sono soltanto 3.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.