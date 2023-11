Asus Vivobook Pro 15 OLED: il BEST BUY del Black Friday 2023 di Amazon?

L’ASUS Vivobook Pro 15 si preenta come un notebook eccezionale, progettato per offrire un’esperienza visiva straordinaria. Il display, un OLED da 15,6 pollici, con risoluzione 2,8K, refresh rate di 120Hz e una notevole gamma cromatica DCI-P3 del 100% garantisce colori ultravividi e un livello di accuratezza professionale.

Normalmente proposto a 1199€, oggi questo straordinario laptop può essere tuo a solamente 949€. Ricordati che, se lo desideri, potrai dividere l’importo in più rate, rendendo questa offerta ancora più comoda e accessibile. Ti basterà selezionare il pagamento tramite Credit Line con Cofidis al momento del checkout.

La certificazione PANTONE Validated per la precisione dei colori e l’approvazione TÜV Rheinland per le basse emissioni di luce blu accentuano ulteriormente la sua eccellenza visiva.

l design elegante con coperchio in metallo e resistente cerniera a 180° rende il portatile non solo potente ma anche elegante. Dotato del processore AMD Ryzen 7 6800H/HS e della grafica NVIDIA GeForce RTX 3050 con sistema di raffreddamento a doppia ventola, offre prestazioni di alto livello.

La GPU dedicata, il processore di ultima generazione, uniti ad uno schermo superlativo, fanno di questo laptop una scelta perfetta per chi cerca un dispositivo affidabile e potente per il lavoro e in grado di diventare, all’occorrenza, anche un’eccellente macchina per l’intrattenimento.

Con un prezzo scontato del 20%, a soli 949,00€ anziché 1.199,00€, l’ASUS Vivobook Pro 15 si presenta come un notebook ideale per chi cerca prestazioni eccezionali e design distintivo per affrontare progetti creativi impegnativi. Ti consigliamo di non farti assolutamente scappare questa offerta!

