ASUS Vivobook: il PC di nuova generazione a un prezzo imbattibile

L’ASUS Vivobook S 15 OLED S5507QA è un personal computer dalle prestazioni elevate ed è perfetto per chi cerchi una macchina dal design elegante e moderno. Il corpo macchina è realizzato in alluminio, materiale che gli conferisce estrema robustezza e leggerezza. Si tratta quindi del computer perfetto da portare con sé a lavoro o nel tempo libero.

Il display da 15.6” OLED ad alta risoluzione e con tecnologia Glossy è studiato per regalare colori vividi e dettagli estremamente curati. Grazie alla frequenza di aggiornamento a 120Hz potrai inoltre godere di una visione impeccabile e che non ammette competizione. Ogni dettaglio su questo monitor ti apparirà nitido e brillante come non hai mai vissuto prima.

Il Vivobook S 15 inoltre è equipaggiato con un processore Qualcomm® Snapdragon® X Plus, che offre prestazioni d’alto livello anche durante l’utilizzo delle applicazioni più pesanti. Con 16GB di RAM e un SSD PCIe da 512GB, potrai godere inoltre di spazio a sufficienza per file e applicazione (e con tempi di accesso molto rapidi).

Inoltre la GPU Qualcomm® Adreno™ è pensata per garantire la potenza grafica ottimale anche per assecondare chi lavora con contenuti visivi. Il sistema operativo è Windows 11 Home, che offre un’interfaccia rapida e sicura.

L’ASUS Vivobook S 15 OLED S5507QA è disponibile in una di colore argento e si tratta del dispositivo perfetto per chi sia alla ricerca di uno strumento potente, altamente professionale e dal design accattivante. Al momento su Amazon il suo costo 799,00€ ed è acquistabile anche con 5 rate senza interessi: non lasciarti sfuggire questa occasione imperdibile!