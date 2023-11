Asus Vivobook Flip 14 in offerta: il prezzo del convertibile 2-in-1 cala a soli 699€

Attualmente, puoi approfittare di uno sconto del 7% sull’Asus Vivobook Flip 14, un notebook convertibile di alta qualità. Questo sconto riduce il prezzo da 749,00€ a 699,00€, rendendolo un’opzione molto attraente per chi cerca un notebook versatile e compatto.

L’Asus Vivobook Flip 14 è dotato di una robusta cerniera a 360 gradi, il che significa che puoi usarlo come un laptop tradizionale, un tablet o in qualsiasi altra modalità che meglio si adatta alle tue esigenze. Questa versatilità lo rende ideale per una varietà di attività, dal lavoro alla navigazione online al relax con un film.

Il Vivobook Flip 14 supporta il Wi-Fi 6E (802.11ax), che garantisce una connessione di rete veloce e affidabile. Questo è ideale per trasferimenti di file di grandi dimensioni, giochi online reattivi e videochiamate fluide. Inoltre, la presenza di una webcam FHD 1080p migliora ulteriormente le tue esperienze di comunicazione.

Questo notebook è alimentato da un processore Intel Core di Tredicesima generazione i3-1315U, supportato da 8 GB di RAM e un SSD PCIe da 256GB. Questa combinazione offre un accesso rapido ai dati e prestazioni veloci, consentendo di eseguire agevolmente molteplici compiti e applicazioni contemporaneamente.

Con un design compatto, prestazioni all’avanguardia e un prezzo scontato allettante, l’Asus Vivobook Flip 14 è una scelta eccellente per chi cerca un notebook versatile. La sua cerniera a 360 gradi offre molteplici modalità d’uso, il che lo rende adatto a una vasta gamma di attività. Approfitta dell’offerta speciale e porta a casa questo notebook di alta qualità a un prezzo ridotto.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.